Tip na aplikaci: VWFNDR + MBL fotí bez AI a efektů [Android]

V dnešním světě se kdejaká společnost snaží nalákat na AI (umělou inteligenci) a nejrůznější vychytávky za použití komplikovaných algoritmů. Pokud jde o focení, tak v této oblasti se značně rozšířil trend „computational photography“. Znamená to, že výsledná fotografie z mobilu není ve skutečnosti to, co bylo zachyceno. Data ze snímače jsou základem pro další zpracování. Firmy se snaží vyladit barvy, vylepšit zaostření, dopracovat některé aspekty, případně odstranit nedokonalosti. Jsou zde ale aplikace, které nejdou s tímto trendem. Jednou z těch novějších je VWFNDR + MBL.
U této aplikace skutečně nečekejte, že udělá práci za vás. Tato první verze nabízí jen několik možností nastavení, přičemž i výběr formátu je originální. Jednoduše pohnete s hledáčkem. Do menu se dostane tak, že jej zcela posunete nahoru, pro prohlížení pak zcela dolů. Aplikace zatím podporuje jen hlavní zadní senzor, ale na podpoře dalších se pracuje.
Výsledné snímky jsou ve formátech Bayer RAW DNG a JPEG a jsou zcela nezpracované. V podstatě se jedná o čistý výstup ze senzorů, což je podstatou filozofie vývojářů. Právě nedokonalosti fotek jsou to hlavní a přidávají unikátnost každému snímku. Současně všechny snímky jsou obohaceny o C2PA úrovně 2, což znamená, že fotka je digitálně podepsaná a dokazuje, že s ní nebylo jakkoliv manipulováno. Navíc je zde i podpora pro DNG.
Pokud tedy chcete fotit bez úprav a mít jistotu, že se snímku nedotkl jakýkoliv algoritmus na ladění, jedná se o zajímavou aplikaci. Současně ale vyžaduje více práce, aby výsledek byl dle vašich představ. Jen pro ukázku, fotky výše byly pořízeny ze stejného místa stejným mobilem, jen s různými aplikacemi. První je z nativní, druhá pak z VWFNDR + MBL.
