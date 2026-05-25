Trump T1 Phone je zřejmě upravený HTC mobil

Před nějakou dobou byla oznámena nová společnost Trump Mobile, tedy poskytovatel mobilních služeb, ale současně s tím byl představen mobil Trump T1 Phone ve zlatém provedení a vlajkou USA. Z původního tvrzení, že bude vyroben v USA, se nakonec stalo jen oznámení, že je sestaven v USA. Mobil ale k zákazníkům ještě pořádně nedorazil, byť se prvních několik kousků dostalo k novinářům.
Trump Mobile T1 Phone prochází změnami. Dostupnost je zatím nejistá a v Americe se vyrábět nebude
V podstatě HTC U24 Pro
Bylo celkem jasné, že v podstatě nejde vyrobit mobilní telefon jen v USA, což se nakonec potvrzuje a novinka je údajně jen sestavena v USA, byť je možné, že jde jen o zabalení a polepení. Mobil totiž není zlatý, respektive zadní strana je plastová. Jakmile první kousky dorazily, mnozí začali poukazovat na to, že základem je jiný mobil.
Nikdo by ale nečekal, že Trump T1 Phone je v podstatě HTC U24 Pro (recenze) z roku 2024, čemž odpovídá i rozložení prvků na mobilů, zakřivený displej a také uvedené specifikace, byť baterie je o trochu větší než u původního mobilu.
HTC U24 Pro se u nás ve své době prodával za cca 14 000 Kč, ale cena šla postupně dolů. Trump T1 Phone se prodává za 499 dolarů, tedy cca 10 400 Kč bez daně, což by zhruba odpovídalo ceně před dvěma lety. HTC se tak pro jednou vrátilo na trh, ale je otázkou, jestli se o výrobu přímo stará nebo všechny Trump T1 Phone modely jsou z již vyrobených součástek.
