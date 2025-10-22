Nubia Z80 Ultra oficiálně aneb vyčnívá z řady

Zdroj: Nubia
Nedávno jsme se dočkali novinky Nubia Air, která se chlubí tenkostí, ale ještě před pár měsíci firma uvedla top model Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Dnes zde máme pokračování v podobě Nubia Z80 Ultra. Jde sice o nástupce, ale moc rozdílů zde není. Těch pár změn je i tak klíčových.
Top model jak se patří
Jak již bylo uvedeno v úvodu, tak Nubia Z80 Ultra má několik změn. V první řadě došlo na použití nejmodernějšího procesoru od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten je spárován s paměťmi typu LPDDR5X a úložiště bylo vylepšeno na verzi UFS 4.1. Nechybí nejnovější verze operačního systému. Další značná změna se odehrála u baterie, respektive její kapacita poskočila na hodnotu 7200 mAh, ale i tak si mobil zachovává tenký profil, tloušťka je jen 8,6 mm. Navíc bylo přidáno rychlé bezdrátové nabíjení.
Fotografická výbava je stejná. Na zadní straně je sestava 50+50+64 MPx. Nechybí optická stabilizace obrazu nebo periskopický systém. I zde Nubia nabízí i speciální příslušenství, které z mobilu udělá tak trochu více plnohodnotnější foťák. Kromě toho je zde i dedikované tlačítko pro focení, ale může posloužit i k dalším činnostem.
Nubia Z80 Ultra se může mimo jiné chlubit displejem, jelikož není narušen otvorem pro kameru. Ta je totiž schovaná přímo pod displejem a zachytává obraz skrze něj. To se jen tak nevidí u dnešních mobilů.
Nubia Z80 Ultra má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 14 700 Kč, což je suma bez daně a dalších poplatků. Kdy a jestli se novinka dostane na náš trh, zatím nevíme.
Specifikace Nubia Z80 Ultra
- displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, BOE X10, až 144Hz, až 2000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16/24 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Nebula AIOS 2
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 120°, makro
- 64 MPx, periskop, OIS
- přední – 16 MPx UD
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji, infra
- USB Type-C audio, stereo
- IP68 & IP69
- 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
- rozměry: 164,5 × 77,2 × 8,6 mm; 227 gramů
- baterie: 7100 mAh + 90W USB C, 80W bezdrátově
