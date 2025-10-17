RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ jsou novinky s vodním chlazením

Zdroj: RedMagic
Firmy se snaží s každou generací mobilů udělat mnoho interních změn, ale někteří výrobci představují novinky tak často, že se mnohdy dočkáme jen drobnějších modifikací. Před pár měsíci jsme zde měli mobily RedMagic 10S Pro a Pro+ a nyní přichází RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+. Moc změn se neodehrálo, ale vylepšení mají.
Vzduch i voda
Jak byste asi očekávali, tak RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+ mají nejnovější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Operační paměti jsou nově typu LPDDR5T a úložiště povýšilo na UFS 4.1. Takové specifikace sluší těmto herním kouskům. Také jim sluší přední kamera pod displejem, která nejde vidět. Aby toho nebylo málo, tak mobily mají speciální herní tlačítka na jedné straně.
RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+; Zdroj: RedMagic
Co se vylepšilo také, jsou baterie. RedMagic 11 Pro má 8000mAh a je podporováno 80W nabíjení. RedMagic 11 Pro+ má 7500 mAh, což asi není moc pozitivní, když se jedná o vylepšený model, ale na druhou stranu je zde rychlejší nabíjení a také bezdrátové. Jak ale vidíte níže, je zde i speciální verze s vodním chlazením. Právě to modré na obrázku má být skutečná kapalina, která koluje, aby došlo k většímu ochlazení.
Všechny verze mají také aktivní chlazení v podobě větráku. I tak mají mobily certifikaci IPX8, takže ponoření do vody nebude vadit. Nechybí stereo, konektor pro sluchátka a slušná kamerová výbava.
RedMagic 11 Pro začíná na ceně cca 14 600 a může vystoupat až na 23 400 Kč. Ceny jsou bez daně a poplatků. Kdy budou mobily na evropském trhu, zatím nevíme.
Specifikace RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+
- displej: 6,85 palců, 2688 × 1216 pixelů (1.5K), OLED BOE X10, 144Hz, až 2000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5T
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + Redmagic AI OS 11
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 120°
- 2 MPx, makro
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- infra senzor
- IPX8
- 3.5mm jack, stereo, DTS:X ULTRA
- 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 6, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC
- 11 Pro – 8000mAh baterie, 80W
- 11 Pro+ – 7500mAh baterie, 120W USB C, 80W bezdrátově
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře