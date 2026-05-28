Nový Dimensity 8550 cílí na AI: Podpora Gemini Nano V3 pro plynulejší běh

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Mediatek patří dnes mezi přední výrobce mobilních procesorů a už dávno neplatí, že by tato firma hrála druhé housle. Ostatně samotná řada Dimensity velmi dobře konkuruje Snapdragonům od Qualcommu, přičemž v některých metrikách je i lepší. Dnes jsem se dočkali uvedení novinky Dimensity 8550.
Dimensity 8550 je skoro stejný
Pokud se podíváme na specifikace dřívějšího Dimensity 8500 z ledna tohoto roku a porovnáme je s Dimensity 8550, tak nenajdete sebemenší rozdíl, co se týče konfigurace, počtu jader nebo celkové hardwarové výbavy. Z tohoto pohledu se jedná o identické procesory. Mediatek ale udělal u novinky několik podstatnějších změn na úrovni softwaru (firmwaru/mikrokódu) u NPU (Neural Processing Unit), tedy jednotky starající se o urychlení operací spojených s umělou inteligencí a strojovým učením.
Procesor Dimensity 8550 dostal novou funkci LLM Booster. Ta vylepšuje stávající technologie (jako je Speculative Decoding nebo Mixed-precision INT4 kvantizace, které sice uměl už předchůdce, ale zde jsou dále optimalizované). Díky tomu se velké jazykové modely vejdou do podstatně menší paměti a běží plynuleji. Jinak řečeno, procesor má nově přímou a oficiální podporu pro Google Gemini Nano V3, což z něj dělá vstupenku pro pokročilé funkce Gemini Intelligence v Androidu.
Asi byste mohli namítat, že stačilo provést aktualizaci staršího procesoru, ale v tomto případě se výrobce rozhodl pro vydání nové verze, aby novinka splňovala přísné certifikace Googlu pro běh jeho nejnovější AI přímo na zařízení.
Pokud tedy budete vybírat mezi mobily s těmito procesory a nebude vám záležet na AI, je úplně jedno, který model zvolíte, protože čistým hardwarovým výkonem jsou totožné. Jestliže ale chcete mít přístup k nejnovějším možnostem a funkcím od Gemini, bude vhodnější právě Dimensity 8550.
Zdroj: gsmarena.com
