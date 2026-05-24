Další krok ve skládacích telefonech? Samsung zkoumá rolovatelný displej v mobilu

Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57; zdroj: Dotekománie
Ohebné displeje jsou na trhu již nějakou dobu, ale zpravidla se objevují v zařízeních s pevnou konstrukcí. Až v poslední době několik výrobců nabízí skutečnou ohebnou konstrukci. Letos se očekává vstup Applu do tohoto segmentu. Posledním takovým výstřelkem v této kategorii jsou zařízení se dvěma ohyby, ale pomyslným svatým grálem jsou zařízení s rolovatelným displejem. Samsung se asi o jeden takový pokusí.
Rolovatelný displej u mobilu
Zatím se moc netěšte, že by se hned nějaké zařízení objevilo na trhu, které by se chlubilo rolovatelným displejem. Na druhou stranu patentová přihláška společnosti Samsung ukazuje, že se pracuje na takovém zařízení. Jak můžete vidět níže, tak v základu se bude jednat o běžný mobil, ale menší část bude možné vysunout.
Samsung myslel i na foťáky, pro které je na zařízení prostor. Na základě schémat byly vytvořeny rendery pro lepší představu, jak by takové zařízení mohlo vypadat. Nikde se ale neuvádí, jestli by se jednalo o manuální rozkládání nebo by se nabídly motorky pro vysouvání.
Samsung má všechny dostupné technologie, i rolovatelný displej, který ostatně uvedl před lety. Pokud se nakonec pokusí udělat aspoň první verzi, mohla by se jmenovat Galaxy Z Rollable. Nesmíme ale zapomenout, že by Samsung nebyl první. Už jsme zde měli prototyp od společnosti LG.
Zdroje: gsmarena.com, wearview.co
Komentáře