TikTok GO chce konkurovat Bookingu a AirBnB

• 24. 5. 2026#iOS
TikTok GO chce konkurovat Bookingu a AirBnB

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jakmile se stane nějaká služba nebo platforma známou, dříve nebo později začne rozšiřovat možnosti i služby. Jde to vidět snad u každé úspěšné. Například Instagram byl dříve jen pro sdílení fotek, ale dnes se více zaměřuje na videa. TikTok mezi takové patří, jelikož už dávno není tato služba o sdílení videí. V dnešní době jde i nakupovat skrze tuto platformu. Další metou je nabízení nejen ubytování.

TikTok GO

Nová služba se jmenuje TikTok GO a je součástí nativní aplikace. I zde jsou základem videa, jen tedy s tím rozdílem, že přímo v aplikaci si budete moci zarezervovat místní služby, hotely, atrakce a zájezdy, a to bez nutnosti používat jinou aplikaci.

96e652cc0500da8c576d846bc776edec jpeg~tplv tmgzy48pwj default 0 0 q75 (1)

Zdroj: TikTok

TikTok GO obsah bude dostupný skrze videa, vyhledávání i prostřednictvím polohy. Jde o celkem nestandardní krok. Z popisu je více méně jasné, že takto chce služba konkurovat například Bookingu nebo AirBnB, ale i dalším. Navíc má TikTok výhodu – velká uživatelská základna.

Novinka je teprve první iterací a zatím je dostupnost omezena jen na USA. Pokud se ale osvědčí, je možné očekávat rozšíření i do Evropy. Otázkou je, jestli toto donutí někoho nainstalovat aplikaci, případně jestli stávající členové využijí takové služby, když uživatelská základna je spíše mladšího věku.

Zdroj: engadget.com

APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jaká kapacita úložiště je pro vás u nového telefonu naprosté minimum?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim