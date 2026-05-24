TikTok GO chce konkurovat Bookingu a AirBnB

Zdroj: Dotekomanie.cz
Jakmile se stane nějaká služba nebo platforma známou, dříve nebo později začne rozšiřovat možnosti i služby. Jde to vidět snad u každé úspěšné. Například Instagram byl dříve jen pro sdílení fotek, ale dnes se více zaměřuje na videa. TikTok mezi takové patří, jelikož už dávno není tato služba o sdílení videí. V dnešní době jde i nakupovat skrze tuto platformu. Další metou je nabízení nejen ubytování.
TikTok GO
Nová služba se jmenuje TikTok GO a je součástí nativní aplikace. I zde jsou základem videa, jen tedy s tím rozdílem, že přímo v aplikaci si budete moci zarezervovat místní služby, hotely, atrakce a zájezdy, a to bez nutnosti používat jinou aplikaci.
TikTok GO obsah bude dostupný skrze videa, vyhledávání i prostřednictvím polohy. Jde o celkem nestandardní krok. Z popisu je více méně jasné, že takto chce služba konkurovat například Bookingu nebo AirBnB, ale i dalším. Navíc má TikTok výhodu – velká uživatelská základna.
Novinka je teprve první iterací a zatím je dostupnost omezena jen na USA. Pokud se ale osvědčí, je možné očekávat rozšíření i do Evropy. Otázkou je, jestli toto donutí někoho nainstalovat aplikaci, případně jestli stávající členové využijí takové služby, když uživatelská základna je spíše mladšího věku.
Zdroj: engadget.com
Komentáře