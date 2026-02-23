Amazfit vydává 2. generaci hodinek T-Rex Ultra

Amazfit T-Rex Ultra 2 | Zdroj: Amazfit.cz

Téměř tři roky čekaly odolné hodinky T-Rex Ultra od společnosti Amazfit na svého nástupce. Čínský výrobce se konečně odhodlal k oficiálnímu vydání modelu T-Rex Ultra 2 a podle očekávání jde o velmi nadstandardně vybavené zařízení. Novinka bude mít za hlavní úkol oslovit náročné uživatele, kteří vyžadují kvalitní pouzdro a spoustu užitečných funkcí do náročných podmínek.

Ultra, jak se patří

Nasazený AMOLED displej o úhlopříčce 1,5 palce doplňuje rozlišení 480 x 480 pixelů, maximální jas 3 000 nitů nebo 60Hz obnovovací frekvence. Celý panel obklopuje safírové sklíčko, luneta se zadním krytem a tlačítky z titanu (třídy 5). Baterie o velikosti 870 mAh dle způsobu používání vydrží 44 hodin až 30 dnů v provozu.

amazfit t rex ultra 2 5 1500x1500x amazfit t rex ultra 2 1 1500x1500x

Amazfit T-Rex Ultra 2 | Zdroj: Amazfit.cz

Stupeň vodotěsnosti 10 ATM se zasloužil o získání dvojité certifikace pro potápění. Sportovce může zajímat přes 180 sportovních aktivit včetně sportovního režimu HYROX. Samozřejmostí je také měření tepové frekvence, okysličení krve, teploty pokožky, hladiny stresu či chytré tréninky v rámci aplikace Zepp Coach.

Komunikaci zajišťuje funkce Bluetooth 5.2 LE, přičemž uvnitř běží vlastní systém Zepp OS 5, který přináší hlasového asistenta Zepp Flow s umělou inteligencí. K vyřizování hovorů slouží integrovaný mikrofon a reproduktor. Vynechat nesmíme ani 6 satelitních systémů, možnost vyslání nouzového SOS signálu nebo dvoubarevnou LED svítilnu.

amazfit t rex ultra 2 2 1500x1000x amazfit t rex ultra 2 3 1500x1000x

Amazfit T-Rex Ultra 2 | Zdroj: Amazfit.cz

Interní 64GB paměť je primárně určena pro mapové podklady k jejich používání v offline režimu. Výbavu uzavírá přítomná technologie NFC podporující platební systém Zepp Pay. Nakonec má tento zástupce na českém trhu určenou cenu 13 990 Kč včetně daně.

amazfit t rex ultra 2 4 1500x1500x amazfit t rex ultra 2 6 1500x1500x

Amazfit T-Rex Ultra 2 | Zdroj: Amazfit.cz

Zdroje: amazfit.cz, fonearena.com, gizmochina.com

