Motorola vydává dvojici sluchátek Moto Buds 2 a Buds 2 Plus

Motorola Moto Buds 2 | Zdroj: Motorola
Aktuální ročník veletrhu MWC v Barceloně se postaral o aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek z dílny společnosti Motorola. Oficiální uvedení na trh za sebou mají rovnou dvě novinky s názvem Moto Buds 2 a Moto Buds 2 Plus. Zatímco první jmenovaný zástupce již přichází se slušným standardem, tak druhý přírůstek uspokojí také náročnější uživatele.
Nadprůměrná dvojka
Model Moto Buds 2 dostal dva měniče (11 + 6 mm) do každého sluchátka a přítomná technologie ANC snižuje okolní hluk do výše 55 dB díky šestici mikrofonů. Do kvality zvuku promlouvá nasazený kodek LHDC, podpora Hi-Res Audio nebo prostorový poslech. Přestože neznáme kapacity baterií, tak na jedno nabití zvládnou až 11 hodin.
Celková výdrž atakuje hranici 48 hodin. Navíc pouhých 10 minut nabíjení prodlužuje výdrž o další 3 hodiny. Do výbavy ještě patří herní režim, vícebodové připojení, funkce Bluetooth 6.0 či režim propustnosti.
Varianta Plus sice přináší o něco více technologií, které se promítají do kvality poslechu. Nicméně musíme dodat, že to za následek má například kratší výdrž. Konkrétně došlo k poklesu na 9 hodin a 40 hodin v kombinaci s nabíjením pouzdrem. Dále vedle 11mm ovladačů překvapují měniče s hybridní konfigurací.
O vyladění zvuku se postarali inženýři z firmy Bose. Samozřejmostí jsou dotykové plošky, přizpůsobitelná ovládací gesta a podpora Moto AI, která třeba přináší souhrny schůzek či překlady rozhovorů v reálném čase.
Moto Buds 2 pořídíte ve třech barvách za doporučenou cenu 79 euro (tj. cca 1 926 Kč). Verze Moto Buds 2 Plus je připravena ve dvou barvách za doporučenou cenu 149 euro (tj. cca 3 633 Kč). Obě sluchátka dorazí už v nejbližší době na český trh.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
Komentáře