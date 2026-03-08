Motorola vydává dvojici sluchátek Moto Buds 2 a Buds 2 Plus

Motorola vydává dvojici sluchátek Moto Buds 2 a Buds 2 Plus

Motorola Moto Buds 2 | Zdroj: Motorola

Aktuální ročník veletrhu MWC v Barceloně se postaral o aktualizaci nabídky bezdrátových sluchátek z dílny společnosti Motorola. Oficiální uvedení na trh za sebou mají rovnou dvě novinky s názvem Moto Buds 2 a Moto Buds 2 Plus. Zatímco první jmenovaný zástupce již přichází se slušným standardem, tak druhý přírůstek uspokojí také náročnější uživatele.

Nadprůměrná dvojka

Model Moto Buds 2 dostal dva měniče (11 + 6 mm) do každého sluchátka a přítomná technologie ANC snižuje okolní hluk do výše 55 dB díky šestici mikrofonů. Do kvality zvuku promlouvá nasazený kodek LHDC, podpora Hi-Res Audio nebo prostorový poslech. Přestože neznáme kapacity baterií, tak na jedno nabití zvládnou až 11 hodin.

Celková výdrž atakuje hranici 48 hodin. Navíc pouhých 10 minut nabíjení prodlužuje výdrž o další 3 hodiny. Do výbavy ještě patří herní režim, vícebodové připojení, funkce Bluetooth 6.0 či režim propustnosti.

Moto Buds 2 1 756x1144x Moto Buds 2 2 754x556x Moto Buds 2 6 756x1144x

Motorola Moto Buds 2 | Zdroj: Motorola

Varianta Plus sice přináší o něco více technologií, které se promítají do kvality poslechu. Nicméně musíme dodat, že to za následek má například kratší výdrž. Konkrétně došlo k poklesu na 9 hodin a 40 hodin v kombinaci s nabíjením pouzdrem. Dále vedle 11mm ovladačů překvapují měniče s hybridní konfigurací.

O vyladění zvuku se postarali inženýři z firmy Bose. Samozřejmostí jsou dotykové plošky, přizpůsobitelná ovládací gesta a podpora Moto AI, která třeba přináší souhrny schůzek či překlady rozhovorů v reálném čase.

Moto Buds 2 pořídíte ve třech barvách za doporučenou cenu 79 euro (tj. cca 1 926 Kč). Verze Moto Buds 2 Plus je připravena ve dvou barvách za doporučenou cenu 149 euro (tj. cca 3 633 Kč). Obě sluchátka dorazí už v nejbližší době na český trh.

Moto Buds 2 Plus 1 8000x8000x Moto Buds 2 Plus 3 3000x3000x Moto Buds 2 Plus 2 2000x2000x

Motorola Moto Buds 2 Plus | Zdroj: Motorola

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com

