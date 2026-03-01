Motorola rebranduje telefony pro MS ve fotbale

Motorola Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition | Zdroj: Motorola
Úzká spolupráce uzavřená mezi mezinárodní fotbalovou asociací FIFA a firmou Motorola zanedlouho přinese celkem dost plodů. Nejbližší mistrovství světa ve fotbale startuje 11. června, kdy k této příležitosti nabídnou až pět telefonů v rámci speciální edice s názvem FIFA World Cup 26. Známý zahraniční leaker Evan Blass se dlouho dopředu podělil o první podrobnosti.
Nic neobvyklého
Po boku již dostupného zástupce Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition se má postupně ukázat model Razr Fold, Edge 70, Edge 70 Fusion a Signature. První dva jmenovaní jsou předmětem dnešního úniku, který především přibližuje designové zpracování. U obou zařízení použijí tmavě šedou barvu, lehce texturovaný povrch a decentní zlaté prvky včetně znaků obou zainteresovaných stran.
Ovšem alespoň barvou se budou odlišovat od první předělávky Razr 60, který vyniká zeleným odstínem. Další úpravy se samozřejmě dotknou softwarové stránky. Tam vývojáři nasadí speciální vyzváněcí tóny, tapety s fotbalovými motivy nebo rovnou celá témata. To by ostatně měly být jediné změny u všech připravovaných novinek.
Bližší informace nejen kolem dat představení a prodejních cen bychom mohli znát v následujících týdnech či měsících, jelikož do samotného začátku turnaje zbývá ještě více než dost času.
Zdroj: gsmarena.com
