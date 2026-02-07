Google varuje: přes 40 % Android telefonů je zranitelných. Starší zařízení nedostávají bezpečnostní aktualizace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Více než miliarda Android zařízení po celém světě běží na nepodporovaném softwaru a jsou vystavena vážným bezpečnostním rizikům. Google potvrdil, že více než 40 % aktivních Android telefonů neobdrží klíčové bezpečnostní záplaty.
Android 12 a starší jsou oficiálně bez podpory
Google ukončil bezpečnostní podporu pro Android 12 a starší verze v loňském roce. To znamená, že všechny telefony, které běží na těchto systémech, již nedostávají opravy známých zranitelností, což z nich činí ideální cíl pro útočníky.
Podle nejnovějších interních dat běží pouze 58 % aktivních zařízení na Androidu 13 a novějších verzích. Nejnovější verze, Android 16, je přitom nainstalována jen na 7,5 % telefonů.
Fragmentace Androidu jako slabé místo
Na rozdíl od Applu, který dokáže aktualizovat všechny iPhony najednou, je Android ekosystém vysoce roztříštěný. Mnoho výrobců přestává starší zařízení podporovat již po dvou až třech letech. Vlajkové modely z minulých let se tak dnes řadí mezi nejohroženější zařízení, přestože technicky stále fungují bez problémů.
Google proto doporučuje: Pokud zařízení nelze aktualizovat alespoň na Android 13, je čas na výměnu. Moderní střední třída s aktivní podporou je bezpečnější než starý high-end model bez záplat.
Reálná hrozba: malware, spyware a útoky bez zásahu uživatele
Bez aktualizací jsou starší Android zařízení snadným cílem. Jedním z příkladů je zranitelnost známá jako Pixnapping, která umožňuje útočníkům odposlouchávat obrazovku nebo krást bankovní údaje, aniž by uživatel cokoliv tušil.
Bezpečnostní experti navíc upozorňují na rostoucí výskyt takzvaného tichého spyware, který běží na pozadí, shromažďuje zprávy, hesla či finanční informace a uživatel o tom nemá žádné povědomí.
Ačkoli Google Play Protect nabízí základní úroveň ochrany proti škodlivým aplikacím, analytici varují, že neexistuje náhrada za pravidelné aktualizace operačního systému. Bez nich zůstávají telefony nechráněné vůči novým typům útoků.
Zdroj: techdigest.tv
