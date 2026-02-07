Český mobilní trh často čelí kritice kvůli vysokým cenám datových služeb. Alternativní operátoři a specializovaní poskytovatelé však dokazují, že lze najít nabídky, které kombinují volnost neomezených dat s rozumnou cenovkou. Služba NejPřipojení nabízí tarif, který sráží cenu neomezeného volání a dat pod hranici pěti set korun, a v případě rodinného či skupinového pořízení dokonce pod čtyři stovky.
Většina uživatelů smartphonů dnes hledá především jistotu, že jim nedojdou data v polovině měsíce. Ne vždy je však nutné platit za maximální teoretické rychlosti 5G sítí, které při běžném surfování, sledování videí na YouTube nebo poslechu hudby uživatel plně nevyužije. Právě na tento segment cílí nabídka tarifu s rychlostním stropem 8 Mbps.
Rychlost, která stačí, a cena, která potěší
Základní variantou nabídky je tarif obsahující neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data za cenu 496 Kč měsíčně. Rychlost stahování je v tomto případě nastavena na 8 Mbps. Tato hodnota je z technického hlediska plně dostačující pro přehrávání videa v HD kvalitě, videohovory i plynulou práci s cloudovými službami.
Pro uživatele, kteří data využívají méně intenzivně, jsou k dispozici i levnější varianty s datovými balíčky:
Všechny tarify jsou nabízeny bez závazku, což umožňuje službu kdykoliv změnit nebo ukončit bez sankcí.
Množstevní slevy jako cesta k nejnižší ceně
Zajímavým aspektem nabídky NejPřipojení.cz je systém množstevních slev, který cílí na rodiny nebo skupiny přátel. Agregací více SIM karet do jedné objednávky lze dosáhnout na ceny, které jsou u standardních operátorů pro běžné zákazníky často nedostupné.
Pokud se pro neomezený tarif rozhodnou dva uživatelé, cena klesne na 422 Kč za jednu SIM kartu. Při třech číslech se částka snižuje na 397 Kč a v případě čtyř SIM karet zaplatí zákazník pouze 381 Kč měsíčně za kompletně neomezený tarif.
Bonusy a podmínky zřízení
K tarifům poskytovatel nabízí možnost aktivace internetové televize (IPTV) na půl roku za symbolickou 1 Kč měsíčně. Samozřejmostí je zajištění přenosu stávajícího telefonního čísla od jiného operátora.
Je však nutné zmínit, že poskytovatel dbá na bonitu zákazníků. Součástí objednávkového procesu je ověření v registru SOLUS. Zájemci s insolvencí nebo exekucí tak službu objednat nemohou. Recenze stávajících zákazníků vyzdvihují především funkčnost služeb a ochotu technické podpory řešit požadavky individuálně a rychle.
Zaujala vás nabídka neomezených dat? Více informací a objednávkový formulář naleznete na webu NejPřipojení.cz.
Komentáře