Samsung zveřejnil datum představení Galaxy S26 série

Zdroj: Samsung
Už jsme zde měli hodně spekulací kolem nadcházejících novinek od Samsungu, ale kromě toho také na přímé nebo nepřímé potvrzení některých vlastností nebo specifikací. Nyní Samsung začal oficiálně lákat na představení nové generace série Galaxy S.
Galaxy Unpacked
V tuto chvíli Samsung zveřejnil video, kde se toho sice moc nedozvíte, ale jedna věc nejde přehlédnout. Poukazuje na možnosti nového displeje, který bude mít funkci soukromé, tedy že budete moci nastavit, aby nikdo vedle vás neviděl obsah na displeji. Nejedná se o absolutní novinku, ale ještě žádný výrobce ji přímo neintegroval do svého smartphonu.
Samsung Galaxy S26: uniklé rendery odhalují design, výbavu i absenci Edge modelu
Představení nových modelů proběhne 25. února v 19:00 našeho času, přičemž událost bude možné sledovat na stránkách výrobce a také na Youtube. Navíc již nyní se můžete předregistrovat na stránkách Samsungu, abyste získali speciální nabídku a také je součástí soutěž o vouchery v celkové hodnotě 50 000 Kč.
Zdroj: Samsung
Komentáře