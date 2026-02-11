Alza Dny sráží ceny příslušenství: Powerbanky, nabíječky a kabely se slevami až 68 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Moderní mobilní zařízení vyžadují neustálý přísun energie a kvalitní příslušenství je pro efektivní fungování nezbytností. V rámci aktuální akce Alza Dny se do výrazných slev dostalo široké spektrum produktů z kategorie nabíjení. Zákazníci mohou pořídit vysokokapacitní powerbanky, rychlé GaN nabíječky či odolné kabely za zlomek původní ceny. Níže přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co tato akce nabízí.

Powerbanky pro cestování i náročné uživatele

Powerbanka je dnes již povinnou výbavou každého batohu či kabelky. V aktuální nabídce lze nalézt modely s podporou MagSafe pro uživatele Apple zařízení, ale i robustní zdroje energie s výkonem až 140 W, které zvládnou napájet i notebooky. Pozornost si zaslouží zejména modely s integrovanými kabely či displeji pro přesnou indikaci stavu baterie. Slevy v této kategorii dosahují vysokých hodnot, což z powerbank činí ideální produkt k nákupu do zásoby.

Nabíječky do sítě i do auta

Rychlost nabíjení je klíčovým parametrem. Moderní adaptéry využívající technologii GaN jsou menší, efektivnější a méně se zahřívají. V akci se objevují jak kompaktní adaptéry pro telefony, tak výkonné varianty do autozapalovače, které umožní rychlé dobití zařízení během jízdy. Zajímavou vychytávkou je pak kombinace magnetického chladiče a nabíječky pro hráče mobilních her.

Odolné a rychlé kabely

Kabeláž je často podceňovanou součástí výbavy, přitom nekvalitní kabel může degradovat výkon i té nejlepší nabíječky. Slevy se dotkly jak klasických Lightning kabelů pro starší iPhony, tak moderních USB-C variant s podporou vysokého výkonu (až 240 W) či opletených kabelů s vyšší životností. Specialitou jsou pak kabely s displejem ukazujícím aktuální watty nebo adaptéry s otočným konektorem pro pohodlnější manipulaci.

