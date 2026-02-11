Moderní mobilní zařízení vyžadují neustálý přísun energie a kvalitní příslušenství je pro efektivní fungování nezbytností. V rámci aktuální akce Alza Dny se do výrazných slev dostalo široké spektrum produktů z kategorie nabíjení. Zákazníci mohou pořídit vysokokapacitní powerbanky, rychlé GaN nabíječky či odolné kabely za zlomek původní ceny. Níže přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co tato akce nabízí.
Powerbanky pro cestování i náročné uživatele
Powerbanka je dnes již povinnou výbavou každého batohu či kabelky. V aktuální nabídce lze nalézt modely s podporou MagSafe pro uživatele Apple zařízení, ale i robustní zdroje energie s výkonem až 140 W, které zvládnou napájet i notebooky. Pozornost si zaslouží zejména modely s integrovanými kabely či displeji pro přesnou indikaci stavu baterie. Slevy v této kategorii dosahují vysokých hodnot, což z powerbank činí ideální produkt k nákupu do zásoby.
- Vention 5-in-1 10000mAh Travel Power Bank 22.5W Black LED Display Type (-61 %)
- Anker MagGo Power Bank 10K, Magnetic Wireless White (-44,8 %)
- Anker Nano Power Bank 5000mAh, 22.5W, USB-C, Black (-43,4 %)
- AlzaPower Adventure 10000mAh Power Delivery (45W) šedá (rozbalený) (-32,5 %)
- AlzaPower Adventure 10000mAh Power Delivery (45W) šedá (-25 %)
- AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery (140W) stříbrná (rozbalený) (-31,8 %)
- AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery (140W) stříbrná (-25 %)
Nabíječky do sítě i do auta
Rychlost nabíjení je klíčovým parametrem. Moderní adaptéry využívající technologii GaN jsou menší, efektivnější a méně se zahřívají. V akci se objevují jak kompaktní adaptéry pro telefony, tak výkonné varianty do autozapalovače, které umožní rychlé dobití zařízení během jízdy. Zajímavou vychytávkou je pak kombinace magnetického chladiče a nabíječky pro hráče mobilních her.
- Eloop Orsen FW5 Magnetic phone cooler and charger, černá (-50 %)
- ChoeTech Dual USB-C Ports PD 2x 20W (total 40W) Car Charger Black (-47,6 %)
- Anker 511 Nano 4 30W, USB-C černá (-43,3 %)
- Epico 20W síťová nabíječka s vyměnitelnou zástrčkou (EU, UK) – bílá (-40,6 %)
- AlzaPower Car Charger X560 Multi Charge 20W šedá (-30 %)
- AlzaPower A110C Fast Charge 20W bílá (-30 %)
Odolné a rychlé kabely
Kabeláž je často podceňovanou součástí výbavy, přitom nekvalitní kabel může degradovat výkon i té nejlepší nabíječky. Slevy se dotkly jak klasických Lightning kabelů pro starší iPhony, tak moderních USB-C variant s podporou vysokého výkonu (až 240 W) či opletených kabelů s vyšší životností. Specialitou jsou pak kabely s displejem ukazujícím aktuální watty nebo adaptéry s otočným konektorem pro pohodlnější manipulaci.
- AlzaPower 90Core USB-A to Lightning MFi 1m černý (-68,2 %)
- Vention USB 2.0 Type-C Male to Type-C Male 3A Cable 1M Pink Aluminum Alloy Type (-34,9 %)
- Lightning to USB Cable 1m (Bulk) (-31,6 %)
- AlzaPower AluCore USB-C to USB-C 2.0 100W 0.5m černý (-30 %)
- Mobile Origin 66W Display Cable USB-A to USB-C 1,5m CB1 (-20 %)
- Mobile Origin 240W USB-C Rotation Adapter CB5 (-20 %)
