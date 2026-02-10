Infinix připravuje model Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro | Zdroj: Fonearena
Poslední série Note 50 od společnosti Infinix pomalu dojíždí do svého zdárného konce. Sám výrobce vypouští ven úvodní upoutávky k přímému nástupci s názvem Note 60 Pro a nechybí ani odhalení prvních prvků ze seznamu výbavy. Z pohledu specifikací se můžeme těšit na slušně vybaveného zástupce ze segmentu střední třídy.
Lepší v každém směru
Novinka do kovové šasi dostane panel s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Srdcem telefonu se stane osmijádrový procesor Snapdragon 7s Gen 4 od Qualcommu, který při životě bude udržovat 6 500mAh článek baterie. Firma u ní dokonce slibuje 6letou životnost při běžném používání. Samozřejmě přidají i technologii rychlého 90W nabíjení.
Pro milovníky mobilního fotografování dozadu nasadí hlavní 50MPx snímač fotoaparátu. V každém případě si o největší pozornost řekne tzv. „Rear Matrix Display“ hned vedle objektivů. Sestava LED diod přinese nové notifikační funkce. Kromě aktuálního času nebo počasí zobrazí například procentuální stav nabíjení.
Výpis uzavírá systém chlazení pro odvod přebytečného tepla během hraní her, reproduktory s technologií od JBL či záda potažená umělou kůží. Každoroční veletrh MWC v Barceloně startuje 2. března, takže model bychom mohli poprvé poznat právě tam.
