Samsung potvrzuje novou bezpečnostní technologii displejů řady Galaxy S26

28. 1. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už se podařilo zachytit nějaké náznaky nové bezpečnostní funkce, která bude nasazena u budoucích smartphonů společnosti Samsung. Domnívali jsme se, že se první ukáže u řady Galaxy S26. Dnes se tato informace více méně potvrzuje.

Galaxy S26 dostane speciální funkci displeje na ochranu soukromí

Displej s ochranou

Sice Samsung přímo nezmínil řadu Galaxy S26, ale vzhledem k tomu, kdy představuje nadcházející novinku, tak je velmi pravděpodobné, že se novinka nabídne právě u mobilů řady Galaxy S26, minimálně u nejvybavenějšího modelu Ultra. Samsung uvádí, že se na nové technologii pracovalo přibližně pět let a nyní je připravena do komerčního produktu.

Konkrétně se bude jednat o speciální úpravu displeje, kdy si budete moci nastavit, kdy má být ztíženo čtení ze strany mobilu. Jinak řečeno, někdo, kdo sedí vedle vás, vám neuvidí do mobilu. Samsung nejde příliš do detailů v tuto chvíli, ale z popisu vyplývá, že se jedná o elektronickou funkci, kterou si budete moci nastavit, například v intenzitě, případně jen při konkrétní činnosti.

Zdroj: Samsung

Společnost uvádí, že se jedná o součást komplexního řešení zabezpečení, kde hlavní roli hrají také technologie jako Knox Vault a Knox Matrix. Jsme rozhodně zvědaví, jak bude nová technologie displeje fungovat, ale je pravdou, že není potřeba čekat na nové mobily. Takováto speciální ochranná skla s polarizací se dají zakoupit již dnes pro mobily, ale jde o pasivní prvky, které nejde nějak nastavit nebo měnit.

Samsung asi tak bude prvním na trhu, co nabídne takovou funkci přímo zabudovanou do mobilu. Velký otazník ale visí nad celkovou kvalitou displeje. Jestli tedy tato vrstva nezhorší některé vlastnosti. Nyní se již můžete podívat na další videa, kde Samsung prezentuje novou technologii.

Zdroj: Samsung

Zdroj: Samsung

Zdroj: Tisková zpráva

