Samsung Galaxy S26: uniklé rendery odhalují design, výbavu i absenci Edge modelu

Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra; zdroj: Dotekománie
Nový top model řady smartphonů Samsung Galaxy S26 má být oficiálně představena už za pár dní, konkrétně 25. února. Ještě před samotným odhalením se však na veřejnost dostaly údajně oficiální rendery všech tří modelů Galaxy S26, S26 Plus a S26 Ultra. A co víc, letošní řada se pravděpodobně obejde bez Edge varianty.
Co přinese nová řada Samsung Galaxy S26?
Dvojice základních modelů, Galaxy S26 a Galaxy S26 Plus, si zachovává známý vzhled, přičemž hlavní rozdíl spočívá v jejich velikosti. Základní S26 nabídne 6,3palcový displej, zatímco S26 Plus naroste na 6,7 palce. Oba modely mají prakticky shodný design, který letos nově obsahuje zadní kamerový modul, dříve vyhrazený především prémiové Ultra variantě.
Oba telefony poběží na novém 2nm čipu Exynos 2600, který Samsung vyvíjí interně. Jak už ale bývá zvykem, v rámci některých trhů Samsung sáhne po Snapdragonu 8 Elite Gen 5. Jako operační systém bude předinstalovaný Android 16.
Fotoaparáty a baterie
V oblasti fotografií se Samsung drží osvědčené sestavy:
- 50 Mpx hlavní fotoaparát;
- 12 Mpx ultraširokoúhlý objektiv;
- 10 Mpx teleobjektiv;
- 12 Mpx přední kamera.
Model Galaxy S26 Plus nabídne větší baterii s kapacitou 4 900 mAh, zatímco základní verze dostane 4 300 mAh. Oba telefony se tak snaží vyvážit výkon, výdrž a rozměry.
Řada Galaxy S26, zdroj: Android Headlines
Prémiová varianta Galaxy S26 Ultra zůstává králem nabídky a přináší několik očekávaných vylepšení. Telefon nabídne 6,9palcový displej nové generace s důrazem na ochranu soukromí, 5 000mAh baterii a zaoblenější design včetně vylepšeného S-Penu. Na rozdíl od nižších modelů má Ultra zadní kamerový modul nejen kvůli designové jednotnosti, ale také kvůli technickému vylepšení. Hlavní 200Mpx fotoaparát údajně dostane širší clonu, což umožní pořizování detailnějších snímků ve zhoršených světelných podmínkách.
Foto sestava Ultra modelu zahrnuje:
- 200 Mpx hlavní snímač se širší clonou;
- 50 Mpx ultraširoký fotoaparát;
- 50 Mpx periskopický teleobjektiv;
- 10 Mpx sekundární teleobjektiv;
- 12 Mpx selfie kameru.
Pořizování videozáznamů se rovněž dočká řady vylepšení a podle dostupných informací se očekává pokročilejší stabilizace, lepší detail ve tmě a lepší záznam zvuku.
Řada Galaxy S26 Ultra, zdroj: Android Headlines
Samsung letos vsadil na barvu Cobalt Violet, která se v raných únicích těšila oblibě. Bohužel, podle aktuálních renderů působí ve skutečnosti spíše mdle a nevýrazně. Naproti tomu nová bílá varianta Galaxy S26 Ultra by měla být překvapivě elegantní, čistá a nápadná. Výrazně lepší než předchozí bílé modely, které často působily fádně.
Kam zmizel model Galaxy S26 Edge?
Z renderů i úniků specifikací je patrné, že model Edge letos v řadě S26 zcela chybí. Neznamená to nutně jeho definitivní konec, ale Samsung ho zřejmě nepředstaví spolu s hlavními modely. Fanoušci zaoblených displejů tak možná zůstanou zklamáni, nebo si budou muset počkat na případné samostatné uvedení.
Série Galaxy S26 přináší zajímavý mix osvědčeného a nového. Nové čipsety, širší clona hlavního snímače, upravený design i drobné softwarové novinky (včetně možné přítomnosti One UI 8.5) ukazují, že se Samsung soustředí na postupné, ale promyšlené vylepšování. Finální informace a ceny se dozvíme už 25. února, kdy by mělo dojít k oficiálnímu představení celé řady.
Zdroj: phonearena.com
