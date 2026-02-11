Android 17 je tu, tedy jeho první beta verze

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sotva jsme informovali, že zanedlouho vyjde Android 17 v první beta verzi, ale nikdo nečekal, že k vydání dojde tak brzy. Ostatně oficiální zpráva uváděla, že se tak stane ve druhém čtvrtletí. I tak zde máme první beta verzi, kterou si mohou majitelé Pixelů stáhnout.
Android 17 Beta 1
První verze je zpravidla zaměřena na vývojáře, takže více novinek směřuje na ně. Postupně se ale začnou objevovat změny a novinky, o kterých následně bude Google informovat při vydání stabilní verze. Co se týče vývojářů, tak pokud budou cílit aplikace na Android 17 (SDK 37), budou muset jejich aplikace podporovat změnu velikosti a multitasking v okně. Současně nepůjde uzamknout aplikaci na pevnou orientaci nebo poměr stran. Z toho budou nejvíce těžit majitelé ohebných mobilů.
Zapracovalo se na plynulejším přepínání mezi foťáky, respektive přechody. Výsledek by měl působit méně zamrzání, nutnosti restartování relace, viditelné artefakty a případně zpoždění. Současně Android 17 nabízí přístup k metadatům ze všech foťáků, nejen z hlavního. Aplikace tak budou mít více informací a asi se nabídne lepší možnost focení či natáčení.
Nový systém zavádí ovládání zvuku pro normalizaci hlasitosti v různých aplikací, ale co je asi podstatnější, je přidání podpory pro Versatile Video Coding (VVC) a také H.266. Díky tomu videa nabídnou lepší kompresní poměr a také kvalitu. Další modifikace se týkají optimalizace různých částí systému, vylepšení zabezpečení, rychlejší interakce a také vylepšenou práci s VoIP hovory. Došlo na přidání profilů pro Zdravotnické přístroje a Sledování kondice.
V březnu bude vydána Platform Stability verze a následně asi v červnu bude k dispozici stabilní Android 17. Další menší větší aktualizace bude na konci roku. Aktuální verze Androidu 17 Beta 1 je k dispozici pro:
-
- Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
- Pixel Fold
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
- Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
- Pixel 10, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold
- Tablet Pixel
Zdroje: androidauthority.com, phonearena.com
Komentáře