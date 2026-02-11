Android 17 je tu, tedy jeho první beta verze

Sotva jsme informovali, že zanedlouho vyjde Android 17 v první beta verzi, ale nikdo nečekal, že k vydání dojde tak brzy. Ostatně oficiální zpráva uváděla, že se tak stane ve druhém čtvrtletí. I tak zde máme první beta verzi, kterou si mohou majitelé Pixelů stáhnout.

Android 17 Beta 1

První verze je zpravidla zaměřena na vývojáře, takže více novinek směřuje na ně. Postupně se ale začnou objevovat změny a novinky, o kterých následně bude Google informovat při vydání stabilní verze. Co se týče vývojářů, tak pokud budou cílit aplikace na Android 17 (SDK 37), budou muset jejich aplikace podporovat změnu velikosti a multitasking v okně. Současně nepůjde uzamknout aplikaci na pevnou orientaci nebo poměr stran. Z toho budou nejvíce těžit majitelé ohebných mobilů.

Zapracovalo se na plynulejším přepínání mezi foťáky, respektive přechody. Výsledek by měl působit méně zamrzání, nutnosti restartování relace, viditelné artefakty a případně zpoždění. Současně Android 17 nabízí přístup k metadatům ze všech foťáků, nejen z hlavního. Aplikace tak budou mít více informací a asi se nabídne lepší možnost focení či natáčení.

Nový systém zavádí ovládání zvuku pro normalizaci hlasitosti v různých aplikací, ale co je asi podstatnější, je přidání podpory pro Versatile Video Coding (VVC) a také H.266. Díky tomu videa nabídnou lepší kompresní poměr a také kvalitu. Další modifikace se týkají optimalizace různých částí systému, vylepšení zabezpečení, rychlejší interakce a také vylepšenou práci s VoIP hovory. Došlo na přidání profilů pro Zdravotnické přístroje a Sledování kondice.

Android 17 release cycle 1 1000w 186hjpg 1000x186x

Zdroj: Google

Android 17 release cycle 2 1000w 204hjpg 1000x204x

Zdroj: Google

V březnu bude vydána Platform Stability verze a následně asi v červnu bude k dispozici stabilní Android 17. Další menší větší aktualizace bude na konci roku. Aktuální verze Androidu 17 Beta 1 je k dispozici pro:

    • Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
    • Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
    • Pixel Fold
    • Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
    • Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
    • Pixel 10, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold
    • Tablet Pixel

Zdroje: androidauthority.com, phonearena.com

