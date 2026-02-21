Samsung neuhlídal Galaxy Buds 4 Pro s novým ovládáním

Samsung neuhlídal Galaxy Buds 4 Pro s novým ovládáním2026-02-21T16:00:53+01:00
• 21. 2. 2026#Příslušenství

Galaxy Buds 3; Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung již příští týden představí novou generaci mobilů série Galaxy S a včetně toho se dočkáme asi i dalších produktů. Mezi nimi mají být sluchátka Galaxy Buds 4 Pro.

Samsung zveřejnil datum představení Galaxy S26 série

Prodej se blíží

Samsung oficiálně vše drží ještě pod pokličkou, ale prodejci zřejmě dostávají potřebné informace k odstartování předobjednávek a případně i prodeje. Někteří si ale nehlídají tyto materiály a v předstihuje je zveřejňují, jako jeden španělský prodejce. Ten zveřejnil některé informace a hlavně obrázky ke sluchátkům Galaxy Buds 4 Pro.

Po designové stránce jde vidět, že Samsung zkusí trochu něco jiného, ale nepůjde jen o to, jak sluchátka vypadají. I ovládání se trochu změní. Místo toho, aby byla dotyková plocha vně, tak je na straně, což asi zjednoduší ovládání, jako byste žmoulali delší číst sluchátek. To asi bude pohodlnější než se snažit správně tapnout na tuto část.

buds 4 pro 3 750x750x

Zdroj: phonearena

Samsung i zde má zapojit AI, a to nejen v případě asistenta. Mají být použití moderní techniky pro vylepšení telefonních hovorů i hudby. Bohužel specifikace, cenu nebo nějaké další podrobnosti v tuto chvíli neznáme, ale nebudeme muset dlouho čekat na představení.

Zdroj: phonearena.com

Konec čistého ChatGPT 💸 Starlink Phone 🛰️ Nahrávání hovorů je ZPĚT! 📞

💡ANKETA: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Satechi

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat