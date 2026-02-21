Zřejmě Google Počasí končí jako samostatná aplikace

Poslední nějaká významná změna kolem služby pro předpověď počasí od Googlu se odehrála v samotném systému, tedy nic, co by se týkalo samotného rozhraní z pohledu grafiky, ani funkcí. Jak se ale ukazuje, asi dedikovaná aplikace bude ukončena, nebo se dějí změny.

Google představil nový model pro předpověď počasí

Počasí už jen na webu?

Google zatím nijak neinformoval, co se vlastně děje, ale mnozí uživatelé zaznamenávají změnu kolem aplikace Google Počasí. Je nutné uznat, že je zde trochu zmatek, jelikož jsou zde v podstatě dvě aplikace. Jedna se označuje jako Pixel Weather a druhá jako Google Počasí. Změny se nemají týkat majitelů Pixel mobilů, ale ostatní již nyní mohou asi pocítit změny.

Aplikace pro počasí s ikonou znázorňující slunce a písmeno G zobrazuje přes celý displej poměrně podařené rozhraní, kde svou roli hraje maskot v podobě žabáka. Nabízí se příjemnější design, dlouhodobá i krátkodobá předpověď, informace o aktuálním stavu a kvalitě. Prostě vše, co byste čekali od jednoduché aplikace .

Google Weather app gone (1) 1080x452x

Zdroj: 9to5google

Mnozí ale zaznamenali, že tato aplikace už jednoduše nezobrazuje tento design. Místo toho je ikona jen zkratkou do Google Vyhledávání, kde se vám zobrazí widget s aktuálními informacemi o počasí. Tedy jde o běžnou webovou verzi Google Vyhledávání, nic víc. Není jasné, jestli je to konečná podoba, nebo Google něco chystá. Na druhou stranu by bylo pochopitelné, že Google jednoduše ruší aplikace z důvodů nákladů na vývoj nebo z pohledu malé uživatelské základny.

Zdroj: 9to5google.com

