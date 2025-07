Android Developer Preview končí a začíná Android Canary

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se někdy vyžívá ve vydávání nejrůznějších verzí svého softwaru, což jde vidět například u Chromu. Kromě standardní verze je zde ještě Chrome Dev, Chrome Beta a Chrone Canary. Něco podobného nyní míří do Androidu a nově zde bude Android Canary.

Android Canary

V první řadě zde máme oznámení, že Android Developer Preview končí. Tato verze byla vždy dostupná v první fázi vydání nové verze systému Android a sloužila čistě jen pro vývojáře. Ostatně bylo nutné si ji nainstalovat s každou verzí systému manuálně. Navíc záhy skončila, jakmile došlo k vydání první beta verze. Tyto limitace se Googlu nelíbily a proto došlo k přepracování.

Společnost tak nahrazuje původní program novým, který dostal označení Canary. Tento speciální kanál a v podstatě tzv. Android Canary má hlavní výhodu v tom, že bude udržován souběžně s beta verzí. Navíc aktualizace budou bezdrátové, tudíž nebude nutná manuální instalace. Jedná se tedy o pohodlnější cestu jak testovat teprve chystané nebo vyvíjené funkce. Ty se následně dostanou do beta verze a až pak do stabilní varianty.

Samotná cesta, jak dostat tuto novou verzi do svého Pixelu, je trochu odlišná oproti beta varianty. U ní totiž stačí na specifické stránce jen potvrdit použití beta verze Androidu. Canary variantu lze do svého zařízení dostat skrze speciální stránku. Proces je trochu komplikovanější, ale ostatně není určen pro každého. Google doporučuje, aby tuto variantu používali jen vývojáři. Navíc upozorňuje, že Android Canary by se neměl používat na hlavním zařízení, jelikož systém jako takový v tomto kanálu bude spíše nestabilní a jen pro testování.

