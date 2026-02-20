X dostává novou podobu videopřehrávače

Sociální síť X to nemá zrovna jednoduché, zejména s ohledem na kontroverze pod novým vedením. Někteří ucítili příležitost vytvořit náhradu a například se v Evropě začíná budovat konkurenční sociální síť W. Mezitím se X snaží inovovat a přichází s novou podobou videopřehrávače.

Nechť žije vertikální video?

Nikita Bier, produktový ředitel společnosti X, oznámil a zveřejnil novou podobu uživatelského rozhraní videopřehrávače. Na obrázku níže můžete vidět, že ovládací prvky se nachází dole, nad nimi je ukazatel průběhu a až pak je popis, profil uživatele a tlačítka pro komentování, sdílení, lajkování, zařazení do oblíbených a systémové sdílení.

Jak je vidět, snaží se využít maximální plochu displeje, z čehož plyne jasné zacílení aktualizace. X se snaží tímto způsobem přilákat více tvůrců vertikálního obsahu. Ostatně pohybování mezi videí je pomocí gestem nahoru a dolů, což funguje i u starší verze. Je zde ale jedno tlačítko navíc v dolním rohu. Myslíme to prostřední, které ovládá právě roztažení videa.

Současně se asi jedná o reakci na současné dění kolem TikToku, jelikož americká verze spadá pod nové majitele. Nový video přehrávač je k dispozici v tuto chvíli u iOS verze aplikace, co nevidět zamíří na Android.

Zdroje: x.com, techcrunch.com

