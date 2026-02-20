Apple chystá čerstvý vítr v nositelné elektronice: chytré brýle, přívěsek s AI a AirPody s kamerou

Zdroj: Apple
Apple se podle nové zprávy od renomovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu pouští do vývoje hned tří nových kategorií nositelné elektroniky. V příštím roce bychom se tak mohli dočkat chytrých brýlí bez displeje, přívěsku poháněného umělou inteligencí a AirPodů vybavených kamerou. Všechna zařízení mají být hluboce provázaná s hlasovou asistentkou Siri a budou fungovat v těsné vazbě s iPhonem.
Apple plánuje další várku inovací, ujmou se u uživatelů?
Podle dostupných informací vyvíjí Apple chytré brýle s duální kamerou a pokročilým počítačovým viděním. AI přívěsek, který připnete na oblečení nebo zavěsíte na krk a AirPody s kamerou, schopné snímat okolí a pomáhat AI s rozpoznáváním kontextu.
Na první pohled se může zdát, že Apple zkouší vše možné, aby přišel s „další velkou věcí“. Po rozpačitém startu chytrých brýlí Vision Pro hledá firma nový směr a sází na kombinaci umělé inteligence, rozšířené reality a nositelné techniky. Všechna tři zařízení mají být navržena jako takové oči a uši iPhonu. Měly by nám pomoci lépe vnímat svět a zároveň nám v reálném čase nabídnou relevantní informace.
Chytré brýle bez displeje, ale s AI
Apple údajně připravuje brýle, které na rozdíl od konkurence (například Meta Ray-Ban) nebudou mít displej, ale nabídnou mikrofony, reproduktory a dvojici kamer. Jedna z kamer bude určena pro klasické snímání obrazu ve vysokém rozlišení, druhá pak pro tzv. počítačové vidění, což je technologie, kterou Apple využívá i v headsetu Vision Pro.
Hlavním cílem je vytvořit inteligentního společníka, který vám v reálném čase pomůže s běžnými úkoly. Brýle rozpoznají plakát a automaticky přidají událost do kalendáře, navrhnou připomínku k nutnosti nakoupit třeba potraviny podle regálu v obchodě. Nebo vás navigují podle reálných objektů: „Otočte za červeným autem“ nebo „Přejděte kolem pekárny“.
AirPody s kamerou? AI místo hudby
AirPods nové generace mají kromě mikrofonu a reproduktoru dostat i nízkokapacitní kameru. Nejde ale o zařízení určené k focení nebo natáčení videí. Kamera má sloužit výhradně jako vstupní bod pro AI, která díky vizuálním datům lépe porozumí vašemu okolí. Díky tomu bude moci poskytnout kontextuální odpovědi přes Siri.
To vše však bude fungovat v úzké vazbě s iPhonem, protože samy o sobě jsou AirPody výpočetně méně výkonné než třeba Apple Watch.
Přívěsek jako „digitální brož“ s uchem a okem
Třetím připravovaným zařízením je AI přívěsek, který si připnete na tričko nebo zavěsíte jako náhrdelník. Ten má být neustále aktivní, zaznamenávat vaše okolí a být vždy připravený k interakci. Apple jej interně popisuje jako „oči a uši iPhonu“ – tedy rozšíření pro Siri, které díky mikrofonu a kamerce naslouchá a sleduje prostředí kolem vás.
Na rozdíl od přístroje Humane AI Pin, který chtěl iPhone zcela nahradit, Apple přívěsek bude fungovat jako jeho doplněk. Sám o sobě nebude příliš výkonný. Výpočetním výkonem se má pohybovat někde mezi AirPody a Apple Watch.
Ambice versus realita – bude o tyto produkty zájem?
Přestože jde o technologicky zajímavé koncepty, někteří analytici podotýkají, že Apple řeší něco, co se ve skutečnosti a reálném spotřebitelském světě vůbec nemusí ujmout. Podobná zařízení už tu byla a neuspěla. Navíc, většinu těchto funkcí už dnes zvládá iPhone nebo Apple Watch.
Klíčovým faktorem úspěchu tak bude design, výdrž baterie a skutečná použitelnost v každodenním životě. Apple má v rukou výhodu silného ekosystému a důvěry uživatelů. Pokud dokáže správně propojit hardware, software a umělou inteligenci, může to být další výrazný krok směrem k přirozenějšímu propojení člověka s technologií.
Zdroj: gsmarena.com
