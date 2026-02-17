Google I/O 2026 – lákání na konferenci vykopnuto minihrami postavenými na Gemini

Jako každý rok, i tentokrát zde máme vývojářskou konferenci Google I/O. Sice v minulosti docházelo i k představení hardwaru, ale to se již v poslední době neděje. Google se soustřeďuje na softwarové novinky. Dost věci se bude točit kolem nadcházející verze Androidu, ale hlavně zde budou vyzdvihovány AI novinky.

Google I/O 2026

Google zatím tedy spíše láká na samotnou vývojářskou konferenci, přičemž se odhaduje, že se bude konat někdy začátkem června. Přesné datum zatím nebylo představeno, ale můžete se ho pokusit zjistit. Respektive je nutné dokončit hry na stránce io.google/2026/puzzle.

Čeká vás zde rovnou 5 her, přičemž se jedná například o golf, nanogram, hra se slovy a další. Nejde ale o běžné mini hry. U každé z nich jde využít Google AI Studio a trochu si je přetvořit právě pomocí AI. U každé se využívá Gemini 3, takže se jedná o takovou demonstraci a možná i lákadlo, co nás čeká na konferenci.

Screenshot (3) 1417x982x

Zdroj: Google

Google pravděpodobně později uvede datum konference sám a zřejmě se dočkáme dalších lákadel a odhalení toho, na co se bude Google I/O zaměřovat.

Zdroj: 9to5google.com

