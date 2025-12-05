Chrome nově umožňuje zobrazení dvou stránek najednou, vedle sebe

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy Google přinese novinku nebo funkci, kterou možná ani nikdo nechtěl, případně supluje něco, co již existuje. I to by se dalo říci o novém zobrazení webových stránek ve webovém prohlížeči Chrome pro počítače.
Dvě stránky vedle sebe
Pokud chcete mít dvě webové stránky zobrazené na jednom monitoru, tak jednoduše přesunete nebo otevřete jakoby v novém okně prohlížeče Chrome. Operační systémy jsou nyní již vybaveny pokročilejšími metodami zobrazení více oken, ale i tak si v Googlu asi řekli, že by bylo potřeba s tím něco udělat.
Nově tedy můžete mít v jednom okně prohlížeče Chrome dvě stránky, přímo vedle sebe. Postačí, když přetáhnete kartu nebo odkaz na pravou nebo levou stranu prohlížeče a zobrazí se vám postranní lišta, jakmile pustíte odkaz či kartu, tak se na jedné polovině zobrazí jedna stránka, na druhé pak druhá stránka.
Samozřejmě se zde nabízí ovládací prvky, a to hned v liště, případně při kliknutí pravým tlačítkem na název karty. Samotné rozdělení nemusí být přesně na poloviny, můžete si ho změnit. Pro zavření jednotlivých stránek je v dolním rohu navíc křížek, případně je nahoře. Celkově tato novinka funguje velmi dobře.
Tip zaslal Jiří Bartál, děkujeme.
