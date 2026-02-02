💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Zdroj: DALL·E
Mobily mají dnes klidně i pět foťáků na zadní straně, ale někdy je nevyužíváme všechny, případně se mnozí spokojí s menším počtem. Proto nás zajímalo, který považujete za důležitý, tedy až na ten hlavní. Mezi odpověďmi vyhrál telefoťák a na druhém místě se umístil ultraširokoůhlý. Třetí místo obsadil periskopický a makro snímač se dostal na čtvrté místo. Celkem zajímavé je i to, že čtvrtina uvedla, že jim stačí hlavní snímač a nepotřebují vedlejší.
- Ultraširokoúhlý: 20,67 %
- Teleobjektiv (optický zoom): 35,75 %
- Periskopový zoom: 8,38 %
- Makro: 6,15 %
- Hloubkový / portrétní: 2,23 %
- Spektrální či pro noční vidění: 1,68 %
- Žádný z nich, hlavní stačí: 25,14 %
Nová anketa
V nové anketě zamíříme do kategorie trendů v mobilních telefonech. Každý rok se objeví nějaký vlastnost, kterou se snaží výrobci prosadit. Někdy se udrží i delší dobu. Proto se ptáme, který trend považujete za nejvíce zbytečný.
Dřívější ankety
- Anketa: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?
- Anketa: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?
- Anketa: Používáte ochranu displeje?
- Anketa: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza Dny jsou zpět: Výrazné slevy na pracovní notebooky, Mini PC i herní monitory dosahují až 50 %
Oppo již připravuje sérii Reno16
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře