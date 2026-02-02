Anketa: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

• 2. 2. 2026#Smartphony

Mobily mají dnes klidně i pět foťáků na zadní straně, ale někdy je nevyužíváme všechny, případně se mnozí spokojí s menším počtem. Proto nás zajímalo, který považujete za důležitý, tedy až na ten hlavní. Mezi odpověďmi vyhrál telefoťák a na druhém místě se umístil ultraširokoůhlý. Třetí místo obsadil periskopický a makro snímač se dostal na čtvrté místo. Celkem zajímavé je i to, že čtvrtina uvedla, že jim stačí hlavní snímač a nepotřebují vedlejší.

  • Ultraširokoúhlý: 20,67 %
  • Teleobjektiv (optický zoom): 35,75 %
  • Periskopový zoom: 8,38 %
  • Makro: 6,15 %
  • Hloubkový / portrétní: 2,23 %
  • Spektrální či pro noční vidění: 1,68 %
  • Žádný z nich, hlavní stačí: 25,14 %

Nová anketa

V nové anketě zamíříme do kategorie trendů v mobilních telefonech. Každý rok se objeví nějaký vlastnost, kterou se snaží výrobci prosadit. Někdy se udrží i delší dobu. Proto se ptáme, který trend považujete za nejvíce zbytečný.

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Dřívější ankety

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

