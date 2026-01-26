Anketa: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak si naši čtenáři chrání displej? Skoro 70 % dává přednost nějaké ochraně displeje, přičemž je tato skupina přibližně rozložena, že tedy část používá ochranné sklo a část fólii. Čtvrtina hlasujících pak volí jen obal a necelý deset procent pak žije na hraně, tedy nemají jakoukoliv ochranu displeje.

  • Sklo: 35,97 %
  • Fólie: 32,81 %
  • Pouzdro bez ochrany skla: 24 %
  • Nic, riskuju: 9,88 %

Nová anketa

Mobilní telefony mají v některých případech mnoho foťáků na zadní straně, i tak se sem tam objeví novinka, která má jen jeden senzor, případně dva. Proto nás zajímá, která z vedlejších foťáků je pro vás nejdůležitější.

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Dřívější ankety

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

