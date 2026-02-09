Anketa: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

• 9. 2. 2026#Ostatní

Zdroj: DALL·E

Každý rok se objevuje i několik trendů a mys jsme se ptali, který považujete za zbytečný. V nabídnutých možností hlasující vybrali jednoznačně dedikovaná AI tlačítka bez možnosti změny, tedy přeprogramování. Na druhé místo se dostaly zakřivené displeje a hned na třetí pak tenkost mobilů. Vyšší rozlišení foťáků a vyšší obnovovací frekvence asi nikomu netrhá žíly, což je pochopitelné, když u mobilů jde používat i nižší hodnoty díky nastavení.

  • 200Mpx fotoaparáty: 8,14 %
  • Zakřivené displeje: 25,58 %
  • Extrémně tenké telefony: 19,77 %
  • 144Hz displeje: 3,88 %
  • Dedikovaná AI tlačítka (bez možnosti změny): 42,64 %

Nová anketa

Mnozí si nekupují mobil jen na jeden rok, takže mají trochu jiné preference. Proto nás zajímá, po jaké vlastnosti se dívají nejvíce a která ovlivní samotnou koupi mobilu.

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

