Anketa: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?
16. 2. 2026

Každý má nějaké preference při nákupu nového zařízení, ale kromě specifikací a ceny se rozhodujeme i na základě jiných faktorů. V naší poslední anketě jasné vyhrála možnost týkající délky softwarové podpory. Přibližně třetina hlasujících zvolila spíše výdrž baterie jako takové. Celkem zajímavé je, že jen 5,7 % hlasujících uvádí jako důležitou vlastnost hodnotu při prodeji.

  • Délka aktualizací: 51,27 %
  • Výdrž baterie po 2 letech: 33,54 %
  • Hodnota při prodeji: 5,7 %
  • Odolnost konstrukce: 8,23 %
  • Kvalita servisu: 1,27 %

Nová anketa

V anketě na tento týden nás zajímá, kterou streamovací hudební platformu preferujete, případně jestli používáte takovou, která nebyla uvedena, samozřejmě ji uveďte v komentářích.

💡ANKETA: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

