Oppo již připravuje sérii Reno16

Čínská společnost Oppo má novou generaci série Reno v plánech pro nejbližší období, kterou právě teď přibližuje poměrně spolehlivý zdroj z Číny. Populární účet Digital Chat Station na síti Sina Weibo přibližuje první klíčové prvky ze seznamu výbavy. Jak bývá dobrým zvykem, tak kromě základního modelu se určitě dočkáme nejednoho zástupce s přívlastkem Pro.
Nic velkého
Všichni zástupci v chystané sérii Reno16 mají bez rozdílu získat displej se stejně tenkými rámečky okolo, přičemž nemá dojít k žádné změně u jejich úhlopříčky. Dále konstrukce nabídne kovový rámeček a také by měla lákat na nízkou hmotnost nebo tenký profil. Součástí hardwarové stránky bude čipová sada Dimensity 8500 z dílny MediaTeku.
Výrobce hodlá v marketingové kampani lákat na kvalitní fotoaparát. Tomu napomůže očekávaný hlavní 200MPx objektiv a 50MPx periskopický teleobjektiv. Konfigurace třetího snímače nebyla zatím blíže specifikována.
Předposlední řada Reno14 dorazila v květnu loňského roku, takže firma může i v tomto případě dodržet nastavený harmonogram. Každopádně další podrobnosti by se mohly objevit už v nadcházejících týdnech, kdy snad zjistíme počty a přesné názvy. Podle řady Reno15 se nabízí sestava Reno16, Reno16 Pro, Reno16 Pro+ a Reno16 Pro Mini.
