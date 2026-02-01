Oppo již připravuje sérii Reno16

Oppo již připravuje sérii Reno162026-02-01T20:00:22+01:00
• 1. 2. 2026#Android #Smartphony

Oppo Reno15 | Zdroj: Oppo

Čínská společnost Oppo má novou generaci série Reno v plánech pro nejbližší období, kterou právě teď přibližuje poměrně spolehlivý zdroj z Číny. Populární účet Digital Chat Station na síti Sina Weibo přibližuje první klíčové prvky ze seznamu výbavy. Jak bývá dobrým zvykem, tak kromě základního modelu se určitě dočkáme nejednoho zástupce s přívlastkem Pro.

Nic velkého

Všichni zástupci v chystané sérii Reno16 mají bez rozdílu získat displej se stejně tenkými rámečky okolo, přičemž nemá dojít k žádné změně u jejich úhlopříčky. Dále konstrukce nabídne kovový rámeček a také by měla lákat na nízkou hmotnost nebo tenký profil. Součástí hardwarové stránky bude čipová sada Dimensity 8500 z dílny MediaTeku.

Oppo Reno16 900x352x

Oppo Reno16 | Zdroj: Gizmochina

Výrobce hodlá v marketingové kampani lákat na kvalitní fotoaparát. Tomu napomůže očekávaný hlavní 200MPx objektiv a 50MPx periskopický teleobjektiv. Konfigurace třetího snímače nebyla zatím blíže specifikována.

Předposlední řada Reno14 dorazila v květnu loňského roku, takže firma může i v tomto případě dodržet nastavený harmonogram. Každopádně další podrobnosti by se mohly objevit už v nadcházejících týdnech, kdy snad zjistíme počty a přesné názvy. Podle řady Reno15 se nabízí sestava Reno16, Reno16 Pro, Reno16 Pro+ a Reno16 Pro Mini.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat