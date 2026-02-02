Alza Dny jsou zpět: Výrazné slevy na pracovní notebooky, Mini PC i herní monitory dosahují až 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 2. 2. 2026#Ostatní

Obchod Alza.cz spustil další vlnu slevové akce známé jako Alza Dny. V rámci této události mohou zákazníci pořídit vybranou elektroniku za výrazně nižší ceny. Akce se zaměřuje na široké spektrum produktů, od výkonných pracovních stanic až po nezbytné periférie. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších nabídek v kategoriích přenosných počítačů, kompaktních Mini PC a monitorů.

Pracovní notebooky

Pro efektivní práci v kanceláři i na cestách je spolehlivý přenosný počítač nezbytností. Aktuální nabídka v rámci Alza Dnů zahrnuje modely vhodné pro náročnější grafické či výpočetní úkoly, ale i lehké celokovové ultrabooky s důrazem na mobilitu, design a dlouhou výdrž baterie. Mezi zlevněnými produkty figurují populární řady značek ASUS a Lenovo, včetně modelů s OLED displeji nebo herním zaměřením.

Mini PC

Kompaktní počítače, často označované jako Mini PC, představují ideální řešení pro uživatele, kteří bojují s nedostatkem místa na pracovním stole, ale nechtějí dělat kompromisy ve výkonu pro běžnou kancelářskou práci. Tyto malé, ale schopné stroje nabízejí dostatečný výkon v minimalistickém balení. V nabídce se aktuálně nachází i zajímavé řešení pro domácí síťové úložiště (NAS) s výraznou slevou.

Monitory

Kvalitní zobrazovací plocha je základem jak pro produktivní práci, tak pro pohlcující herní zážitek. Slevy v rámci Alza Dnů se nyní vztahují na širokou škálu monitorů. Zahrnují základní modely pro kancelářské použití i špičkové herní displeje s vysokými obnovovacími frekvencemi, rychlou odezvou a velkými úhlopříčkami až 32 palců. Výrazné cenové poklesy přesahující 30 % jsou patrné zejména u vybraných modelů značky Rapture.

Kompletní nabídku produktů zařazených do akce si lze prohlédnout přímo na webu prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

