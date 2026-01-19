💡ANKETA: Používáte ochranu displeje?

Minulá anketa byla na téma AI chatbotů, kde jsme předpokládali, že vyhraje ChatGPT, ale nakonec se ukázalo, že hlasující mají v oblibě Gemini. Pro tuto možnost hlasovala skoro polovina. Na druhou stranu Claude zvolilo poměrně málo čtenářů, větší množství používá něco jiného, přičemž v komentářích několikrát zaznělo Perplexity. Skoro pětina nepoužívá takový nástroj vůbec.
- ChatGPT (OpenAI): 23,21 %
- Gemini (Google): 47,62 %
- Claude (Anthropic): 2,38 %
- Jiného (napište do komentářů): 8,63 %
- Nepoužívám AI chatboty: 18,15 %
Nová anketa
Tentokrát zamíříme do úplně jiných vod. Zajímá nás, jestli používáte ochranu displeje, nebo rádi žijete na hraně a necháváte vše na náhodu.
Komentáře