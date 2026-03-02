Anketa: Jak často restartujete svůj mobil?

Anketa: Jak často restartujete svůj mobil?

Po týdnu zde máme ukončení ankety, kde naši čtenáři hlasovali, jakou službu si předplácí. Pomyslným vítězem je zde Netflix a hned na druhém místě je HBO Max a pak české Voyo. Podstatná část si ale nic z toho nepředplácí.

  • Netflix: 26,64 %
  • HBO Max: 7,94 %
  • Disney+: 3,27 %
  • Amazon Prime Video: 3,27 %
  • Voyo: 7,48 %
  • Jinou: 12,15 %
  • Nemám/neplatím: 39,25 %

Nová anketa

Tentokrát nás zajímá, jak často restartujete smartphone. Někdy je to ostatně prostředek k dočasné opravě, jindy možná jen zvyk z dob minulých.

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

