Anketa: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji na filmy a seriály?

• 23. 2. 2026#Ostatní

Máme zde novou anketu, ale než si ji představíme, tak zde máme vyhodnocení té předcházející. V ní jsme se ptali, kterou hudební streamovací službu používáte. Můžeme konstatovat, že je zde vyrovnanější souboj mezi Spotify a Youtube Music. Druhé a třetí místo obsadily služby Apple Music a Tidal. Deezer volí spíše minimum.

  • Spotify: 33 %
  • Apple Music: 7,39 %
  • YouTube Music: 31,03 %
  • Tidal: 7,39 %
  • Deezer: 1,48 %
  • Hudbu nestreamuji / používám jinou: 19,7 %

Nová anketa

Když předchozí anketa byla o hudbě, tak je jasné, že ta následující je o video streamovacích službách. I zde nás zajímá, která platforma si vás získala a jestli česká se umístí mezi předními.

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

