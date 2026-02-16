Pokud jste v minulých dnech ignorovali reklamní nabídky operátorů, udělali jste chybu. Vodafone totiž tiše pokračuje v akci, která sráží ceny tarifů na úroveň, jaká tu dlouho nebyla. Ať už hledáte úsporu za mobilní data, nebo chcete domů extrémně rychlý internet, teď je ta chvíle, kdy se vyplatí jednat.
Trik na levná data: Ve dvou se to lépe táhne
Běžná cena za neomezená data se v Česku často pohybuje vysoko. Aktuální nabídka Vodafonu (původně spuštěná jako valentýnské promo) ale umožňuje srazit cenu na 462 Kč za osobu.
Jak na to? Stačí využít nabídku „GIGA Kombo“, která spojuje dva tarify. Celková cena za obě SIM karty je po slevě 924 Kč měsíčně. Za tuto částku získáte neomezené volání, SMS a neomezená data (rychlost 8 Mb/s).
Důležité: Nemusíte být manželé. Stačí se domluvit s kýmkoliv z rodiny nebo přátel. Tato akce ale běží už jen do 28. února 2026.
Gigabitový internet za cenu oběda
Ještě větší bombou je ale situace u pevného internetu. Vodafone se rozhodl podpořit své nejrychlejší přípojky a nabízí je za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně na první rok.
Tato cena platí paradoxně i pro ty nejvyšší rychlosti. Je tedy jedno, zda si objednáte základ, nebo sáhnete po špičkovém 1 Gb/s (Gigabit) či dokonce 2 Gb/s připojení. Cena je prvních 12 měsíců stejná.
- Náš tip pro čtenáře: Pokud máte doma více zařízení (telefony, TV, notebooky), berte rovnou tarif Internet Premium+ Lite (1 Gb/s). Za necelé tři stovky získáte linku, která se „neucpe“ ani při stahování velkých her nebo 4K streamování.
K ceně je nutné připočítat pronájem modemu (od 70 Kč), ale i tak jde o jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Pozor, internetová akce končí 31. března, ta mobilní už na konci února.
