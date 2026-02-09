Moderní technologie čím dál více prostupují do každodenních činností, od péče o vlastní zdraví přes monitoring kvality vzduchu v bytě až po zajištění komfortu pro domácí mazlíčky. Aktuální slevová akce Alza Dny se zaměřuje právě na tyto segmenty a nabízí příležitost k modernizaci domácnosti za výhodnějších podmínek. Níže přinášíme přehled zajímavých produktů, které kombinují funkčnost s pokročilou konektivitou.
SmartHealth – Chytré zdraví
Oblast osobní péče a zdraví prochází díky digitalizaci výraznou proměnou. Chytré váhy již dávno neměří pouze hmotnost, ale poskytují komplexní analýzu tělesného složení, zatímco sonické kartáčky a masážní pistole využívají senzory pro optimalizaci výkonu. V nabídce se objevují produkty zaměřené na regeneraci svalů i dentální hygienu, které lze propojit s mobilními aplikacemi pro dlouhodobé sledování výsledků.
- TrueLife SonicBrush Clean30 Duo (-30 %)
- Therabody Theragun Sense 2nd Generation (-35 %)
- TrueLife FitScale W8 BT White (-26 %)
- TrueLife FitScale W1 BT White (rozbalený) (-25 %)
- TrueLife FitScale W8 BT Black (rozbalený) (-25 %)
Chytré bytové doplňky
Automatizace domácnosti, často označovaná jako Smart Home, již není jen doménou technologických nadšenců. Kategorie zahrnuje zařízení pro monitoring vnitřního prostředí, jako jsou meteostanice a senzory kvality vzduchu, které pomáhají udržovat zdravé klima. Zajímavým trendem jsou také chytré květináče, které automatizují pěstování bylinek v interiéru pomocí řízeného osvětlení a zavlažování.
- Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor (-30 %)
- Véritable Botaneo – Automatický květináč + 2 bylinkové náplně (-10 %)
- SENCOR SWS 10500 WIFI (-30 %)
- Sencor SWS 8600 SH (-30 %)
- Click and Grow 25, černá (-15 %)
SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky
Technologie pronikají i do péče o zvířata, kde usnadňují krmení, monitorování pohybu a zábavu. Automatické dávkovače krmiva s Wi-Fi konektivitou umožňují majitelům naplánovat přesné dávky nebo krmit zvíře na dálku přes smartphone. GPS lokátory zase zvyšují bezpečnost psů a koček při pohybu venku. Součástí nabídky jsou i interaktivní roboti, kteří slouží jako společníci v nepřítomnosti majitele.
- CARNEO DogSAFE+ (GPS lokátor pro zvířata) (-30 %)
- BOT Smart dávkovač krmiva pro domácí mazlíčky D1, Tuya, Wi-Fi, bílý (-30 %)
- Enabot ROLA Mini – Robotický společník s 2K kamerou (-18 %)
- BEURER PP170 (Digitální váha) (-10 %)
- BEURER PP410 (Masážní přístroj) (-10 %)
- EMOS GoSmart s kamerou, 4 l, černý, Wi-Fi (Dávkovač krmiva) (-50 %)
- Bentech T1600 elektronický výcvikový obojek (-10 %)
