Moderní technologie čím dál více prostupují do každodenních činností, od péče o vlastní zdraví přes monitoring kvality vzduchu v bytě až po zajištění komfortu pro domácí mazlíčky. Aktuální slevová akce Alza Dny se zaměřuje právě na tyto segmenty a nabízí příležitost k modernizaci domácnosti za výhodnějších podmínek. Níže přinášíme přehled zajímavých produktů, které kombinují funkčnost s pokročilou konektivitou.

SmartHealth – Chytré zdraví

Oblast osobní péče a zdraví prochází díky digitalizaci výraznou proměnou. Chytré váhy již dávno neměří pouze hmotnost, ale poskytují komplexní analýzu tělesného složení, zatímco sonické kartáčky a masážní pistole využívají senzory pro optimalizaci výkonu. V nabídce se objevují produkty zaměřené na regeneraci svalů i dentální hygienu, které lze propojit s mobilními aplikacemi pro dlouhodobé sledování výsledků.

Chytré bytové doplňky

Automatizace domácnosti, často označovaná jako Smart Home, již není jen doménou technologických nadšenců. Kategorie zahrnuje zařízení pro monitoring vnitřního prostředí, jako jsou meteostanice a senzory kvality vzduchu, které pomáhají udržovat zdravé klima. Zajímavým trendem jsou také chytré květináče, které automatizují pěstování bylinek v interiéru pomocí řízeného osvětlení a zavlažování.

SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky

Technologie pronikají i do péče o zvířata, kde usnadňují krmení, monitorování pohybu a zábavu. Automatické dávkovače krmiva s Wi-Fi konektivitou umožňují majitelům naplánovat přesné dávky nebo krmit zvíře na dálku přes smartphone. GPS lokátory zase zvyšují bezpečnost psů a koček při pohybu venku. Součástí nabídky jsou i interaktivní roboti, kteří slouží jako společníci v nepřítomnosti majitele.

