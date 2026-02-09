Youtube Music zamyká testy za předplatné

Zdroj: Youtube
Jakákoliv služba s předplatným se snaží nalákat na bonusové funkce, vylepšené možnosti a případně na další prvky. Youtube celkově nabízí hlavně obsah bez reklam, ale najdou se možnosti i jako přehrávání na pozadí nebo stahování do zařízení. Mezi placené funkce zamíří další, která byla doposud zdarma.
Aplikace Youtube Music některé pokročilé funkce, ale kromě toho nabízí i velkého množství písní i samotné texty, takže můžete sledovat, o čem se aktuálně zpívá. Současně díky funkci překládání si můžete přečíst text ve svém jazyce. Funkce byla doposud k dispozici bez omezení, ale to se mění.
Jak se podařilo zaznamenat, tak Youtube Music začíná omezovat dostupnost zobrazování textů jen pro předplatitele služby. Jak můžete vidět níže, nabídne se jen krátký úryvek a zbytek je skryt. Pro kompletní zobrazení je nutné si předplatit Youtube Music Premium.
Je zde ale dobrá zpráva aspoň v tom, že každý bude mít možnost si nechat zobrazit 5 textů písniček, až pak dojde k zamčení. Bohužel nevíme, jestli těch pět zobrazení je na měsíc nebo celkově. V české verzi aplikace jsme zatím nezaznamenali tuto novinku, ale asi nebude dlouho trvat a i u nás bude funkce jen pro předplatitele.
