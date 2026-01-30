Ceny použitých telefonů spadly. Nejžádanější iPhone vychází na 7 tisíc, výbavou přitom každému stačí KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 30. 1. 2026#iOS #Smartphony

iPhone 13 jen za 7 tisíc nebo iPhone 15 za 11,5 tisíce? Přesně tak – v Mobil Pohotovosti srazili ceny použitých Apple telefonů na minimum, vybrat si tak můžete z desítek modelů v super stavu, se zárukou, a hlavně za skvělé částky. Při výběru použitých se tak nemusíte ničeho obávat; v Mobil Pohotovosti máte jistotu, že se ověří 100% funkčnost vykoupených zařízení, a až potom putují k dalším zákazníkům.

iPhone 13 za pouhých 7 290 Kč

Lákavou nabídkou je iPhone 13, který díky slevě spadl na 7 290 Kč. Jde přitom o ten vůbec nejoblíbenější model z druhé ruky. Vedle nešlápnete ani s iPhonem 14 Pro, u kterého cena klesla na 11 690 Kč, anebo s ještě novějším iPhonem 15 za pouhých 11 490 Kč.

Pokud však chcete něco ještě lepšího, zlevněný je i iPhone 16 a iPhone 16 Pro Max, u kterého najdete profi fotosoustavu včetně nového ovládání fotoaparátu na straně těla, novější čip a baterii, která zvládne až 33 hodin přehrávání videa.

Ceny použitých iPhonů ve slevě:

Záruka 12 měsíců

V Mobil Pohotovosti máte při koupi použité elektroniky vždy jistotu, že prošla důkladnou kontrolou a k dalším zákazníkům putuje ve 100% funkčním stavu. Navíc dostanete i plnohodnotnou prodlouženou 12měsíční záruku.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

