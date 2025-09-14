Vivo Y31 je po letech oživeno

Vivo Y31 5G | Zdroj: Vivo
Čínská firma Vivo oficiálně přináší třetí vydání základního modelu Y31, který nahrazuje své předchůdce z října 2015 a ledna 2021. Aktuální přírůstek s názvem Y31 5G se dočkal poměrně adekvátní aktualizace. Telefon premiérově patří nejen mezi 5G zástupce, ale zaujme i větším displejem, novým procesorem, prodlouženou výdrží nebo rychlejším nabíjením.
Bez zásadních změn
Vivo Y31 5G disponuje 6,68palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením. Otvor nahoře uprostřed patří 8MPx selfie kamerce. Hlavní výkon na starost dostal osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu a 4/6GB operační paměť RAM.
Interní úložiště pojme 128 GB uživatelských dat, přičemž nechybí slot pro paměťovou microSD kartu. Zadní část zabírají dva objektivy fotoaparátu (50 + 0,08 MPx), přisvětlovací LED dioda a 6 500mAh baterie včetně technologie rychlého 44W nabíjení. I přes nezajímavou konstrukci si vysloužil certifikace odolnosti IP68, IP69, MIL-STD-810H.
Softwarové řešení Funtouch OS 15 v základu nabízí funkce s umělou inteligencí. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří funkce dual-SIM či duální reproduktory s certifikací Hi-Res Audio a funkcí 400% hlasitosti.
Závěrem jsou na výběr dvě barevné možnosti (červená, zelená) a doporučená prodejní cena po přepočtu začíná u hranice 4 696 Kč. Zájemci za vyšší konfiguraci dají zhruba 5 048 Kč.
Zdroje: shop.vivo.com, thetechoutlook.com, gizmochina.com
