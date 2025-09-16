Vivo Y31 Pro přichází s trochu vylepšenými specifikacemi

Zdroj: Vivo
Tento měsíc jsme se dočkali novinky Vivo Y31 a dnes byla uvedena vylepšená verze Vivo Y31 Pro, která i tak zapadne spíše do nižší třídy. I tak má některé specifikace zajímavé.
Trochu lepší?
Oproti základnímu modelu má Vivo Y31 Pro již Full HD+ rozlišení displeje, ale stále se jedná o LCD panel. Jas dosahuje na hodnotu 1050 nitů, což je spíše slušná hodnota, nikterak vysoká. O výkon se stará Dimensity 7300, takže je zde dostatek výkonu i pro nějaké hraní.
Co asi potěší nejvíce, je samotná baterie. Kapacita je totiž 6500 mAh, což je nadstandardní hodnota. O nabíjení se stará 44W technologie. V základu má mobil stereo reproduktory a nechybí mu o certifikace kolem odolnosti. Zde je konkrétně vojenský standard, tedy že mobil vydrží i pády a teplotní šoky. Odolnost vůči vodě je značena certifikací IP64, tedy na ponoření do vody to není, ale v dešti by měl vydržet bez větších problémů.
Celkově Vivo Y31 Pro má relativně dobrou výbavu na běžné používání. Nelze očekávat nadstandardní fotografické schopnosti nebo vysoký výkon. Na druhou stranu bude mít asi dobrou výdrž na jedno nabití. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu na 3 600 Kč. Za podobnou sumu by se novinka mohla dostat do Evropy. Kdy se tak stane, zatím nevíme.
Specifikace Vivo Y31 Pro
- displej: 6,72 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, až 1050 nitů, LCD
- procesor: Dimensity 7300
- 8GB LPDDR4x RAM
- úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)
- Dual SIM (nano + nano)
- Android 15 + OriginOS 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- USB Type-C audio, stereo
- MIL-STD-810H, IP64
- 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 bands), 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 165,7 × 76,3 × 8,09 mm; 204 gramů
- baterie: 6500 mAh + 44W
Zdroj: fonearena.com
