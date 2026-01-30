Apple vydal aktualizaci pro iPhone 5s. Po 12 letech stále dostává podporu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple dokazuje, že ani u zařízení, která by už mohla patřit do šuplíku, nezapomíná na jejich podporu. Společně s iOS 26.2.1 vydal i aktualizaci pro řadu starších verzí systému iOS včetně iOS 12 pro iPhone 5s a iPhone 6. iPhone 5s, představený už v roce 2013, tak i po 12 letech dostává softwarovou aktualizaci, která prodlužuje jeho základní funkčnost až do roku 2027.
iPhone 5s a další dostávají aktualizaci i po letech
Nově vydaná verze iOS 12.5.8 je dostupná pro zařízení iPhone 5s a iPhone 6. V poznámkách k vydání Apple uvádí, že aktualizace prodlouží platnost certifikátu, díky čemuž budou i po lednu 2027 nadále fungovat základní funkce jako:
- FaceTime,
- iMessage,
- aktivace zařízení.
To znamená, že i staré iPhony bude možné nadále používat pro základní komunikaci nebo jako záložní zařízení, což je důležitá zpráva pro uživatele, sběratele starších kousků, ale i pro firmy využívající starší zařízení.
Největší aktualizace starších verzí od ledna 2023
Pro iPhone 5s a 6 jde o první aktualizaci od ledna 2023, kdy Apple naposledy vydal bezpečnostní záplatu. Vedle iOS 12 Apple aktualizoval i další starší verze systému:
- iOS 15.8.6 a iPadOS 15.8.6
- iOS 16.7.13 a iPadOS 16.7.13
- iOS 18.7.4 a iPadOS 18.7.4
Tyto verze obsahují nejen bezpečnostní aktualizace, ale pravděpodobně i opravy chyb. Apple však nezveřejnil kompletní seznam změn.
Apple vs. Android: přístup k podpoře zařízení
Na rozdíl od většiny výrobců Android telefonů Apple neudává přesnou délku softwarové podpory pro své zařízení. Nově se ale zavázal, že model iPhone 15 Pro Max bude dostávat bezpečnostní aktualizace po dobu minimálně pěti let, a to kvůli regulačním požadavkům ve Velké Británii.
V praxi ale Apple často poskytuje aktualizace ještě delší dobu, jak dokazuje i tento případ s iPhonem 5s. I když většina uživatelů už dávno přešla na novější modely, Apple tímto krokem potvrzuje svůj mimořádně dlouhodobý závazek k podpoře zařízení.
Ačkoliv dnes už málokdo běžně používá iPhone 5s, mnoho lidí stále uchovává starší iPhony jako záložní zařízení, pro vývoj, testování nebo z nostalgie. V éře rostoucího zájmu o retro technologii je tak přístup Applu ukázkou pro udržitelnější provozování elektroniky.
Zdroj: phonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung oznámil Galaxy Z Flip7 v olympijské edici
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře