Spotify rozšiřuje chat: přichází skupinové konverzace pro sdílení hudby

Spotify sem tam přijde s poměrně zajímavou funkcí, která zapadá do celého konceptu této služby. Příkladem je synchronizace běžných knih a audioknih. I tak se sem tam objeví něco, co byste na této platformě úplně nečekali, jako je třeba soukromý chat. Evidentně je o tento typ funkce zájem, jelikož jsme se dočkali dalšího rozšíření.
Co tak skupinový chat?
Pokud jde o nové funkce, jsme zvyklí, že firmy informují prostřednictvím tiskových zpráv, nebo aspoň uvedou novinku na sociální síti. Spotify se rozhodlo pro jinou cestu, byla aktualizována dřívější tisková zpráva, kde se nově uvádí, že chat nyní nabídne možnost skupinové konverzace.
Konkrétně se nabízí skupiny o velikosti deseti členů. Novinka byla spuštěna 28. ledna a hlavně je určena pro sdílení obsahu, tedy je zaměřena na písničky, podcasty, playlisty a audioknihy.
Zatím se jedná spíše o beta verzi a nenabízí se nějaké nadstandardní funkce nebo možnosti. Spotify si od novinky slibuje větší zapojení uživatelů a aktivnější používání aplikace.
