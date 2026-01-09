Spotify rozšiřuje funkci Zpráv o sdílení poslechu a žádosti o společný Jam

Spotify pokračuje v rozvoji své funkce Zprávy, kterou společnost spustila v srpnu minulého roku. Nyní pro tuto sociální funkci přidává dvě nové funkce. Listening Activity a Request to Jam, díky nimž bude sdílení hudby s přáteli a rodinou ještě přirozenější a zábavnější.

Nové funkce v hudební službě Spotify

Poslechová aktivita v reálném čase

Funkce Listening Activity umožňuje uživatelům, kteří se rozhodnou ji aktivovat, sdílet v reálném čase skladbu, kterou právě poslouchají. Pokud daný uživatel zrovna hudbu nehraje, zobrazí se jeho posledně přehraná skladba. Zobrazování poslechové aktivity je omezeno pouze na kontakty, které uživatel již přijal ve Zprávách, ttedy přátele a rodinné příslušníky.

Listening activity side drawerjpg 1920x1080x

Zdroj: Android Authority

Zajímavostí je, že i když si tuto funkci sami nezapnete, můžete přesto vidět aktivitu ostatních, pokud ji mají zapnutou. Interaktivita přitom nekončí u pouhého zobrazení. Kliknutím na aktivitu přátel je možné skladbu okamžitě přehrát, přidat si ji do knihovny nebo ji okomentovat pomocí jednoho ze šesti dostupných emoji.

Spotify Listening activity Emoji Reactions 1920w 1080hjpg 1920x1080x

Zdroj: Android Authority

Request to Jam

S funkcí Listening Activity přichází i další užitečná novinka – Request to Jam. Tato možnost rozšiřuje uživatelsky oblíbenou funkci Jam, která umožňuje sdílené poslouchání skladeb v reálném čase mezi dvěma uživateli. Nově je možné v rámci chatu ve Zprávách klepnout na tlačítko „Jam“ v pravém horním rohu a odeslat žádost o připojení ke společné Jam session.

Spotify How to start a Jam within Messagesjpg 1920x1080x

Zdroj: Android Authority

Pokud druhá osoba žádost přijme, stává se hostitelem a obě strany mohou přidávat skladby do sdílené fronty. Pokud pozvání není přijato během několika minut, automaticky vyprší.

Kdy a kde budou novinky dostupné

Obě funkce – Listening Activity i Request to Jam – se postupně nasazují v zemích, kde jsou Spotify Zprávy aktivní. Dostupné budou pro uživatele iOS i Android zařízení a jejich plošné zpřístupnění je plánováno na začátek února.

Listening Activity bude dostupná všem uživatelům, kteří mají přístup ke Zprávám. Funkce Jam zůstává dostupná pouze pro Premium uživatele, ale Free uživatelé se mohou připojit k Jam session, pokud je pozve předplatitel.

Spotify navíc interně uvedla, že pracuje na rozšíření funkce Zprávy také o podporu skupinových chatů, které by měly být v blízké budoucnosti testovány ve vybraných zemích. Zatím neexistují žádné oficiální zprávy, které by novinku nezmiňovaly, ale tisková zpráva naznačuje další vývoj směrem k hlubší sociální integraci hudby v rámci služby Spotify.

Zdroj: androidauthority.com

