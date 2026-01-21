Spotify pracuje na synchronizaci běžných knih a audio knih

Zdroj: Dotekomanie.cz
Propojení služeb a aplikací je tématem každé doby. Ostatně nejeden uživatel je rád, že může pokračovat v činnosti na dalším zařízení bez nutnosti složitě hledat, kde skončil, případně nějak vše začínat znovu. U mobilů a počítačů se jedná o čím dál běžnější vlastnost, ale napadlo by vás, že půjde synchronizovat běžnou knihu a s audio knihou? Spotify právě na tomto pracuje.
Synchronizace knih
V případě elektronických knih nebo audio knih je synchronizace více méně důležitou funkcí. Můžete si něco rozposlouchat na mobilu a pak pokračovat třeba na počítači nebo na tabletu. Zdrojové kódy aplikace Spotify ale nyní obsahují části, které nasvědčují, že se chystá právě synchronizace s běžnými knihami.
Nebude se jednat o nějak komplikovanou funkci s využitím pokročilého AI. Ve své podstatě budete moci s aplikací přes foťák vyfotit, kde jste skončili v běžné knize, přičemž aplikace následně nastaví začátek u audioknihy právě na danou část. Ve své podstatě se jedná o rozpoznání textu.
Zdrojové kódy ale ukazují i opačnou cestu, kdy aplikace vám jednoduše sdělí, na které straně běžné knihy máte pokračovat, pokud se rozhodnete přejít z audioknihy na běžnou, případně elektronickou.
Odhadujeme, že samotné textování bude dostupné jen v angličtině, případně jen v USA nebo jiných krajinách. Jestli se ale novinka někdy dostane do Česka, to zatím nevíme.
Zdroj: androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Gemini Live bude ještě chytřejší a dostane experimentální funkce
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře