Huawei chystá pokračování modelu Pura X

Huawei Pura X | Zdroj: Huawei
Čínská firma Huawei v letošním roce počítá s aktualizací u poměrně odvážného telefonu s názvem Pura X. Jeho druhé pokračování se samozřejmě dočká zajímavých vylepšení. Nejnovější únik velkou měrou rozšiřuje množství dostupných informací. Výrobce bude opět hodně sázet na velmi neobvyklý poměr stran 16:10 u čelního panelu a samotné konstrukce zařízení.
Nemalá očekávání
Mobilní novinka sice dostane osvědčený tvar připomínající přenosné kosmetické zrcátko, ale v kuloárech se hovoří o ještě větším displeji s úhlopříčkou okolo 7,5 palce. Totéž čeká menší vnější panel, který by uživatelé měli začít využívat více namísto neustálého rozevírání a vyřizování zmeškaných upozornění. Dále bude konkrétně použit pant z modelu Mate X7, což přinese nejen větší odolnost.
Do nitra přírůstku si údajně najde cestu jeden z těchto tří procesorů Kirin 9020, 9030 a 9030 Pro. Zatímco operační paměť RAM se má pohybovat v rozmezí od 12 do 20 GB, tak maximální konfigurace nabídne 1TB interní úložiště. Od prvního spuštění poběží na systému HarmonyOS 6.1, který nabídne také virtuálního asistenta nebo funkce s umělou inteligencí.
Zveřejněná maketa kromě takřka totožného designu odhaluje alespoň přepracovaný ostrůvek pro objektivy fotoaparátu. K dispozici má být až šest barevných variant. Nakonec předchůdce Pura X dorazil v březnu loňského roku za cenu v přepočtu 21 942 Kč, takže již během února by mohlo být více jasno.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
