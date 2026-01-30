Samsung oznámil Galaxy Z Flip7 v olympijské edici

30. 1. 2026

Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition | Zdroj: Samsung

Zimní olympijské hry v Itálii startují už v pátek 6. února a společnost Samsung pokračuje v tradici, kdy pro všechny sportovní účastníky připraví jedinečnou edici telefonu z aktuální nabídky. Tentokrát padla volba na oblíbený model Galaxy Z Flip7, který nese celý název Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. Jihokorejský gigant si připravil změny jen u designu a softwaru.

Olympijská „limitka“

Hned v samotném úvodu můžeme prozradit, že vnitřní sestava zařízení se nedočkala žádné změny oproti předloze. Lehkou úpravou prošlo až vnější zpracování. Skleněná část je modrá a obepíná ji zlatý rámeček. Softwarová stránka přináší tematickou tapetu nebo spouštěcí animaci. Firma mimo jiné vyzdvihuje čtyři užitečné funkce přizpůsobené sportovcům.

Now Brief – personalizovaný přehled dne včetně kondice
Tlumočník – překlady v reálném čase bez nutnosti připojení k internetu
Asistent fotografií – úprava fotografií s pomocí umělé inteligence
Dvojité nahrávání – možnost natáčení okolí a reakce uživatele najednou

samsung galaxy z flip7 olympic edition 1 4500x3182x samsung galaxy z flip7 olympic edition 2 4500x3182x

Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition | Zdroj: Samsung

Prodejní balení ještě obsahuje ochranné pouzdro s kulatým magnetem v modré barvě a zlatými vavřínovými listy. Dále přidávají kartu eSIM se 100 GB dat, předinstalovanou aplikaci Athlete365 či digitální vstupenky v Samsung Wallet.

Navíc se telefon bude používat jako oficiální záznamové zařízení na stupních vítězů prostřednictvím funkce Victory Selfie. Výrobce plánuje darovat tisíce modelů jak olympionikům, tak paralympionikům.

samsung galaxy z flip7 olympic edition 4 1440x960x samsung galaxy z flip7 olympic edition 3 4500x3182x

Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition | Zdroj: Samsung

Zdroj: news.samsung.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

