Samsung oznámil Galaxy Z Flip7 v olympijské edici

Zimní olympijské hry v Itálii startují už v pátek 6. února a společnost Samsung pokračuje v tradici, kdy pro všechny sportovní účastníky připraví jedinečnou edici telefonu z aktuální nabídky. Tentokrát padla volba na oblíbený model Galaxy Z Flip7, který nese celý název Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. Jihokorejský gigant si připravil změny jen u designu a softwaru.
Olympijská „limitka“
Hned v samotném úvodu můžeme prozradit, že vnitřní sestava zařízení se nedočkala žádné změny oproti předloze. Lehkou úpravou prošlo až vnější zpracování. Skleněná část je modrá a obepíná ji zlatý rámeček. Softwarová stránka přináší tematickou tapetu nebo spouštěcí animaci. Firma mimo jiné vyzdvihuje čtyři užitečné funkce přizpůsobené sportovcům.
Now Brief – personalizovaný přehled dne včetně kondice
Tlumočník – překlady v reálném čase bez nutnosti připojení k internetu
Asistent fotografií – úprava fotografií s pomocí umělé inteligence
Dvojité nahrávání – možnost natáčení okolí a reakce uživatele najednou
Prodejní balení ještě obsahuje ochranné pouzdro s kulatým magnetem v modré barvě a zlatými vavřínovými listy. Dále přidávají kartu eSIM se 100 GB dat, předinstalovanou aplikaci Athlete365 či digitální vstupenky v Samsung Wallet.
Navíc se telefon bude používat jako oficiální záznamové zařízení na stupních vítězů prostřednictvím funkce Victory Selfie. Výrobce plánuje darovat tisíce modelů jak olympionikům, tak paralympionikům.
