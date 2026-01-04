Fotosouboj iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max fototest

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie
Apple letos představil novou generaci telefonů iPhone a ta nabízí samozřejmě vylepšený fotoaparát. Jak moc je ale ve skutečnosti vylepšený? Rozhodli jsme se ho porovnat s předchůdcem, abychom viděli pokrok především v oblasti teleobjektivu. Ten totiž dostal vyšší rozlišení a menší optické přiblížení. Pojďme se na to podrobněji podívat.
iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max
Skoro jsem si až říkal, že se ve fototestu zaměřím jen na teleobjektiv. Zbytek snímačů na zádech je totiž úplně stejný a Apple tam dle dostupných specifikací neudělal žádnou hardwarovou změnu.
Teleobjektiv dostal větší senzor s vyšším rozlišením. Jeho optické přiblížení se pak zmenšilo z pětinásobného přiblížení jen na čtyřnásobné. To zní jako negativní změna, ale spolu s vyšším rozlišením tu máme nově také v podstatě bezztrátové osminásobné. Navíc ono čtyřnásobné přiblížení je za mě o něco praktičtější .
iPhone 16 Pro Max
- Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
- Teleobjektiv 5x – 12 Mpx, f/2.8, ohnisko 120mm, 1/3.06″
- Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″
iPhone 17 Pro Max
- Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
- Teleobjektiv 4x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 100mm, 1/2.55″
- Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″
Dost bylo ale teorie, pojďme se podívat na realitu. Fotili jsme vždy z ruky a na automatiku. V noci telefon automaticky použil noční režim, pokud usoudil, že je potřeba.
Teleobjektiv
Začneme tedy teleobjektivem. Na starším iPhonu samozřejmě vidíte o něco vyšší přiblížení. Jeho fotky jsou ale o něco růžovější a paradoxně mi přišly o něco ostřejší. Nový iPhone 17 Pro má fotky měkčí a maličko zelenější. Níže můžete vidět nativní přiblížení teleobjektivu obou telefonů (tedy 5x a 4x).
iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)
Říkal jsem si, že při osminásobném přiblížení se jasně projeví lepší rozlišení nového modelu. Úplně to ale na první pohled patrné není a 16 Pro Max určitě nepatří do šrotu. Třeba SPZ aut na snímku níže lze velmi dobře přečíst na obou telefonech.
Úroveň detailů se nejvíce projevila až při větším přiblížení zhruba kolem 30x. Tam to asi nejlépe ilustruje snímek níže. Zatímco na starším iPhone 16 Pro Max už je nápis na značcce hodně rozsypaný, na iPhone 17 Pro Max to sice není ostré, ale čitelné ano. Fotka má také méně šumu a je taková vyhlazenější.
A co v noci? Tam jsem si říkal, že možná uvidíme největší rozdíly. Ve skutečnosti jsou ale fotky téměř identické a najít rozdíl při tomto nativním (5x a 4x) přiblížení je velmi složité.
Hlavní snímač
Jelikož hlavní a ultraširokoúhlý snímač je v podstatě stejný, nebudu už tomuto srovnání věnovat tolik slov.
iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)
Ultraširokoúhlý snímač
iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)
Jak už to tak bývá, meziročně se kvalita výsledných fotek zase tak moc nezměnila. To tak platí ale skoro u každé značky a málo kdy vidíme nějaký razantní skok speciálně u zavedených značek. Dávalo by tak smysl udělat srovnání spíše třeba aktuální versus tři roky starý iPhone. Mnoho lidí stejně mění telefon spíš v tomto intervalu a ne každý rok. Tak třeba někdy příště.
