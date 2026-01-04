Fotosouboj iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max fototest

• 4. 1. 2026#iOS

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Apple letos představil novou generaci telefonů iPhone a ta nabízí samozřejmě vylepšený fotoaparát. Jak moc je ale ve skutečnosti vylepšený? Rozhodli jsme se ho porovnat s předchůdcem, abychom viděli pokrok především v oblasti teleobjektivu. Ten totiž dostal vyšší rozlišení a menší optické přiblížení. Pojďme se na to podrobněji podívat.

iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max

Skoro jsem si až říkal, že se ve fototestu zaměřím jen na teleobjektiv. Zbytek snímačů na zádech je totiž úplně stejný a Apple tam dle dostupných specifikací neudělal žádnou hardwarovou změnu.

Teleobjektiv dostal větší senzor s vyšším rozlišením. Jeho optické přiblížení se pak zmenšilo z pětinásobného přiblížení jen na čtyřnásobné. To zní jako negativní změna, ale spolu s vyšším rozlišením tu máme nově také v podstatě bezztrátové osminásobné. Navíc ono čtyřnásobné přiblížení je za mě o něco praktičtější .

iPhone 16 Pro Max

  • Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
  • Teleobjektiv 5x – 12 Mpx, f/2.8, ohnisko 120mm, 1/3.06″
  • Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″

iPhone 17 Pro Max

  • Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
  • Teleobjektiv 4x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 100mm, 1/2.55″
  • Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″

Dost bylo ale teorie, pojďme se podívat na realitu. Fotili jsme vždy z ruky a na automatiku. V noci telefon automaticky použil noční režim, pokud usoudil, že je potřeba.

Teleobjektiv

Začneme tedy teleobjektivem. Na starším iPhonu samozřejmě vidíte o něco vyšší přiblížení. Jeho fotky jsou ale o něco růžovější a paradoxně mi přišly o něco ostřejší. Nový iPhone 17 Pro má fotky měkčí a maličko zelenější. Níže můžete vidět nativní přiblížení teleobjektivu obou telefonů (tedy 5x a 4x).

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)

IMG 5006 4032x3024x IMG 6689 5712x4284x

IMG 4901 4032x3024x IMG 6190 5712x4284x

IMG 4947 4032x3024x IMG 6218 5712x4284x

IMG 4893 4032x3024x IMG 6182 5712x4284x

IMG 5011 4032x3024x IMG 6694 5712x4284x

Teleobjektiv iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Říkal jsem si, že při osminásobném přiblížení se jasně projeví lepší rozlišení nového modelu. Úplně to ale na první pohled patrné není a 16 Pro Max určitě nepatří do šrotu. Třeba SPZ aut na snímku níže lze velmi dobře přečíst na obou telefonech.

IMG 4903 4032x3024x IMG 6192 4032x3024x

IMG 4915 4032x3024x IMG 6206 4032x3024x

IMG 4948 4032x3024x IMG 6219 4032x3024x

IMG 4895 4032x3024x IMG 6185 4032x3024x

IMG 4898 4032x3024x IMG 6187 4032x3024x

Teleobjektiv 8x iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Úroveň detailů se nejvíce projevila až při větším přiblížení zhruba kolem 30x. Tam to asi nejlépe ilustruje snímek níže. Zatímco na starším iPhone 16 Pro Max už je nápis na značcce hodně rozsypaný, na iPhone 17 Pro Max to sice není ostré, ale čitelné ano. Fotka má také méně šumu a je taková vyhlazenější.

IMG 4906 4032x3024x IMG 6195 4032x3024x

Teleobjektiv 30x iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

A co v noci? Tam jsem si říkal, že možná uvidíme největší rozdíly. Ve skutečnosti jsou ale fotky téměř identické a najít rozdíl při tomto nativním (5x a 4x) přiblížení je velmi složité.

IMG 5031 4032x3024x IMG 6715 4032x3024x

IMG 5036 4032x3024x IMG 6721 4032x3024x

IMG 5034 4032x3024x IMG 6716 4032x3024x

Teleobjektiv iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Hlavní snímač

Jelikož hlavní a ultraširokoúhlý snímač je v podstatě stejný, nebudu už tomuto srovnání věnovat tolik slov.

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)

IMG 5001 5712x4284x IMG 6685 5712x4284x

IMG 5007 5712x4284x IMG 6691 5712x4284x

IMG 5013 5712x4284x IMG 6695 5712x4284x

IMG 5017 5712x4284x IMG 6699 5712x4284x

IMG 5020 4032x3024x IMG 6702 4032x3024x

IMG 5029 4032x3024x IMG 6713 4032x3024x

Hlavní snímač iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Ultraširokoúhlý snímač

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)

IMG 5004 4032x3024x IMG 6687 5712x4284x

IMG 5010 4032x3024x IMG 6692 5712x4284x

IMG 5016 4032x3024x IMG 6698 5712x4284x

IMG 5019 4032x3024x IMG 6701 5712x4284x

IMG 5021 4032x3024x IMG 6703 4032x3024x

IMG 5022 4032x3024x IMG 6704 4032x3024x

IMG 5028 4032x3024x IMG 6712 4032x3024x

Ultraširokoúhlý snímač iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Jak už to tak bývá, meziročně se kvalita výsledných fotek zase tak moc nezměnila. To tak platí ale skoro u každé značky a málo kdy vidíme nějaký razantní skok speciálně u zavedených značek. Dávalo by tak smysl udělat srovnání spíše třeba aktuální versus tři roky starý iPhone. Mnoho lidí stejně mění telefon spíš v tomto intervalu a ne každý rok. Tak třeba někdy příště.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

