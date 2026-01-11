Project Ava od Razer: Chytrý reproduktor s AI a hologramem

Zdroj: Razer

Postupně se objevují nejrůznější zařízení, která mají nabídnout lepší propojení AI s našimi životy. Nyní se firma Razer pochlubila novinkou, která dostala označení Project Ava.

Razer Project Ava

Pokud ještě doma nemáte chytrého asistenta, případně se vám nelíbí jen v podobě nějakého chytrého reproduktoru, Razer Project Ava by mohl zaujmout. V podstatě se jedná také o chytrý reproduktor, ale současně je vybaven 5,5palcovým holografickým 3D displejem, kde se zobrazuje Avatar jako váš asistent.

Ten může mít různé podoby a dokonce zde bude i nástroj na vytvoření nějaké originální postavy. Zařízení je navíc vybaveno kamerou, která se může natáčet do stran, takže tento produkt bude mít povědomí o všem ve vašem okolí. Současně je zde propojení na váš počítač, takže by měl získávat i informace z toho, co děláte na zařízení.

project ava three 625x500 625x500x

Zdroj: Razer

Razer se zatím moc nepochlubil specifikacemi, ale spustil registrace, jelikož se Razer Project Ava dostane k prvním zájemcům ke konci tohoto roku. Aktuální verze využívá Grok od xAI, ale dle slov společnosti se mohou nabídnout i další služby, teoreticky i Gemini. Podpora češtiny tedy není vyloučena, ale aktuálně chybí.

Zdroj: ubergizmo.com

