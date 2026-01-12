Anketa: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Anketa: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?2026-01-12T07:00:57+01:00
• 12. 1. 2026#AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Než se dostaneme k anketě na další týden, máme zde vyhodnocení té minulé, kde jsme se ptali, jak často používáte microSD kartu ve svém telefonu. Lehce přes čtvrtina hlasujících odpověděla, že pravidelně používají, ale celkově se dá říci, že zhruba třetina nějak pracuje s microSD. Další třetina s ni nijak nepracuje a nejvíce je zde zastoupena část, která nemá ani microSD ve svém telefonu, tedy že jejich telefon nepodporuje tento prvek.

  • Pravidelně – mám ji pořád v telefonu: 26,24 %
  • Občas – hlavně na fotky nebo videa: 5,32 %
  • Měl/a jsem ji dřív, teď už ne: 18,09 %
  • Nikdy – spoléhám na interní úložiště: 13,83 %
  • Nemohu – můj telefon microSD nepodporuje: 36,52%

Nová anketa

V nové anketě nás zajímá, který AI chatbot u vás vyhrává, případně který z nich používáte nejčastěji.

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat