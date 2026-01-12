💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Než se dostaneme k anketě na další týden, máme zde vyhodnocení té minulé, kde jsme se ptali, jak často používáte microSD kartu ve svém telefonu. Lehce přes čtvrtina hlasujících odpověděla, že pravidelně používají, ale celkově se dá říci, že zhruba třetina nějak pracuje s microSD. Další třetina s ni nijak nepracuje a nejvíce je zde zastoupena část, která nemá ani microSD ve svém telefonu, tedy že jejich telefon nepodporuje tento prvek.
- Pravidelně – mám ji pořád v telefonu: 26,24 %
- Občas – hlavně na fotky nebo videa: 5,32 %
- Měl/a jsem ji dřív, teď už ne: 18,09 %
- Nikdy – spoléhám na interní úložiště: 13,83 %
- Nemohu – můj telefon microSD nepodporuje: 36,52%
Nová anketa
V nové anketě nás zajímá, který AI chatbot u vás vyhrává, případně který z nich používáte nejčastěji.
Vivo X200T nepřinese vůbec nic nového
