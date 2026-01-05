💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minule jsme se ptali, jak často kontrolujete mobilní telefon kvůli notifikacím. Přes čtyřicet procent se spoléhá na zvuk nebi jinou signalizaci, ale naopak přibližně čtvrtina kontroluje mobil, když má aktuálně čas. Jsou zde ale skupiny uživatelů, co tak činí v podstatě automaticky, i bez nějaké signalizace mobilem.
- Neustále, skoro automaticky: 6,7 %
- Každých pár minut: 8,2 %
- Jen když zazvoní nebo zavibruje: 41,5 %
- Občas, když mám chvilku: 26,2 %
- Snažím se notifikace omezovat: 17,4 %
Nová anketa
Ještě nedávno se hodně řešilo, jestli má mobil slot na microSD kartu či nikoliv. Otázkou tedy je, jak často používáte tuto možnost rozšíření úložiště.
